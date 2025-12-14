Con Málaga lamenta la "desigualdad" en los ingresos por habitantes que hay en la provincia

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado este domingo que "Málaga es una de las provincias con más desigualdad de España, estando a la cola en los ingresos por habitante". A su juicio, esto debiera servir como brújula para el debate presupuestario del Ayuntamiento, sin embargo, "tenemos un Ayuntamiento que saca pecho del crecimiento que existe en la ciudad, pero los datos de la desigualdad son demoledores".

Para Morillas "no hay crecimiento, sino hay políticas que redistribuyan la riqueza, para que esa riqueza llegue a todos y cada uno de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Málaga. Málaga está a la cola en distribución de renta con barrios como Palma-Palmilla y Asperones con tasas de pobreza que superan el 50%, es decir, el código postal es un factor de desigualdad", según ha recogido la formación en una nota.

Además, la portavoz adjunta de Con Málaga ha hecho referencia al informe presentado por Comisiones Obreras subrayando que "demuestra que hay una Málaga de dos velocidades, una que va como un tiro, que es la Málaga de los especuladores, y otra en la que se encuentran la mayoría de las familias trabajadoras que sufren la precariedad acentuada por la imposibilidad de acceder a una vivienda".

"En distritos como Carretera de Cádiz, como la Palma-Palmilla o Cruz de Humilladero, se concentran las rentas más bajas y es donde hay también mayores porcentajes de población con ingresos inferiores a los 10.000 euros anuales. Las familias monoparentales y las familias con niños y niñas o personas dependientes a cargo son las que más sufren esta situación de desigualdad, sin que por parte del Ayuntamiento se activen políticas sociales y territoriales redistributivas", ha incidido Morillas.

Asimismo, Morillas ha afirmado que "solo hay que ver los datos de la ayuda al alquiler del año 2025 en el que el Ayuntamiento de Málaga solo facilitó cinco ayudas al alquiler teniendo uno de los momentos más graves de situación de emergencia habitacional por los que ha atravesado nuestra ciudad".

"Esta debe de ser la prioridad de los presupuestos municipales, atender la situación de emergencia habitacional y fortalecer los servicios públicos en los barrios para que actúen como instrumento redistributivo", ha añadido.

"Por eso hemos propuesto en las enmiendas que hemos presentado al presupuesto municipal el Plan "Málaga son sus Barrios", con una dotación presupuestaria de 48,4 millones de euros, en los que se pretende abordar esta situación de desigualdad que viven la mayor parte de los barrios de la ciudad y particularmente las zonas con especiales necesidades de transformación social, incluyendo inversiones para rehabilitación de vivienda, para instalación de ascensores, para mejorar la calidad energética de las viviendas, para la rehabilitación urbana, para la mejora de los servicios públicos", ha destacado Morillas.

Por último, en referencia al Plan "Málaga son sus Barrios", Morillas ha incidido en que "es un instrumento clave para combatir esa desigualdad social y territorial que azota Málaga", ha concluido.