Málaga licita el servicio de gestión de llamadas del centro municipal de emergencias con presupuesto de 1,7 millones

Archivo - Imagen de archivo del Centro Municipal de Emergencias de Málaga. - RRSS ÁREA DE SEGURIDAD DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha sacado a licitación el servicio de recepción y atención de llamadas para la gestión de los recursos de Bomberos, Protección Civil y Policía Local para la demanda de los servicios municipales de prevención y emergencias, con un presupuesto base de 1.784.248,13 euros (IVA incluido).

El período de ejecución inicial de un año y las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 4 de noviembre, han informado desde el consistorio en una nota.

El objetivo principal de esta contratación es la prestación de los servicios de atención y gestión telefónica y telemática de las llamadas de los ciudadanos, entidades públicas y privadas para canalizar las urgencias del municipio de forma coordinada.

Toda la operativa se centralizará a través de la plataforma tecnológica instalada y disponible en el Centro Municipal de Emergencias (CME) del Ayuntamiento de Málaga, que integra aplicaciones informáticas, líneas telefónicas y radiocomunicaciones.

En este sentido, han recordado que el histórico de actividad del servicio en los tres últimos años arroja un dato superior a las 170.000 llamadas atendidas al año.

La empresa adjudicataria dividirá sus funciones en dos grandes áreas operativas, el servicio de gestión y el de coordinación, que trabajarán bajo manuales de funcionamiento y protocolos diferenciados para cada cuerpo.

Los operadores del servicio de gestión asumirán la acogida, catalogación y registro informático de todas las demandas, el traslado inmediato de avisos por megafonía al parque de bomberos más próximo, el soporte cartográfico e hídrico a las dotaciones en ruta y la derivación de llamadas policiales bajo los criterios territoriales de la Jefatura de Sala.

Como novedades destacadas, han señalado, el nuevo pliego expande los canales de comunicación obligatorios a vías digitales indirectas como WhatsApp, Telegram, correo electrónico y redes sociales (X, Instagram o Facebook), además de exigir la tramitación de incidencias en la 'app' municipal Gecor Málaga, la realización de encuestas de calidad del servicio y la atención adaptada a personas con distintas capacidades.

Por su parte, el servicio de coordinación actuará como el enlace único y operativo permanente las 24 horas entre los operadores en sala, el jefe de guardia de Bomberos y el jefe de sala de Policía Local. También centralizará la actualización de la disponibilidad del personal extraordinario de Bomberos, alertas meteorológicas, estado operativo de las flotas e incidencias de tráfico en la ciudad.