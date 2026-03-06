Con Málaga llama a la ciudadanía a movilizarse contra la guerra y en defensa del derecho internacional

El concejal portavoz del grupo Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Nicolás Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nicolás Sguiglia, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la concentración convocada bajo el lema "No a la guerra", que tendrá lugar este sábado, 7 de marzo, a las 12.30 horas en la Alameda Principal, frente a la sede de la Delegación de la Junta de Andalucía.

Sguiglia ha señalado que distintas plataformas sociales han convocado esta movilización "para manifestar el rechazo a la acción militar unilateral emprendido por Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump junto con el gobierno de Netanyahu en Irán". Según ha advertido, estos ataques "amenazan con desestabilizar el mundo entero y pueden causar decenas de miles de víctimas inocentes".

Desde Con Málaga subrayan la importancia de que la ciudad exprese de forma clara su compromiso con la paz, el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. En este sentido, Sguiglia ha apelado "al conjunto de la Málaga solidaria y de la Málaga democrática" para que acompañe esta convocatoria y muestre su rechazo a una escalada bélica que pone en riesgo la estabilidad internacional.

El portavoz de la confluencia de izquierdas también ha invitado al alcalde de Málaga a asistir a la concentración y respaldar públicamente este posicionamiento. "Llamamos al alcalde a que se haga presente y acompañe este reclamo democrático, alineándose sin titubeos con el derecho internacional", ha afirmado.

Sguiglia ha recordado además que el regidor municipal "ya tuvo una actitud vergonzosa ante el genocidio cometido por el Gobierno de Netanyahu en Gaza", por lo que le ha instado a rectificar y situarse esta vez del lado de la defensa de los derechos humanos, de la paz y de la ciudadanía que reclama una solución diplomática y pacífica a los conflictos internacionales.

"La concentración de este sábado pretende ser, según Con Málaga, un espacio de unidad ciudadana para exigir el fin de la guerra y apostar por la vía diplomática como única salida justa y duradera a los conflictos" ha concluido.