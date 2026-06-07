Con Málaga lleva a Diputación el "fracaso del modelo Bonilla" y pide un cambio que "garantice salarios dignos"

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, en una rueda de prensa. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha señalado que llevará este lunes en la Comisión Especial de Cuentas que se celebrará en la Diputación de Málaga una iniciativa relativa a la necesidad de "impulsar un nuevo modelo productivo para Andalucía y para garantizar salarios dignos".

En una nota remitida por el partido, Márquez ha declarado que "traemos a debate la necesidad urgente de impulsar un cambio real en el modelo productivo para garantizar salarios dignos en nuestra tierra. Tres años después de que alertáramos de esta situación, el modelo Bonilla ha demostrado ser un fracaso absoluto para la mayoría social".

Asimismo, ha señalado que "hoy, el salario medio andaluz está un 11,68% por debajo de la media española. La mitad de los trabajadores andaluces cobran menos de 21.557 euros al año y la brecha salarial de género supera el 16%".

"No hay un milagro económico, hay propaganda que esconde que en Málaga y en Andalucía se trabaja más para cobrar menos, con un mercado inmobiliario totalmente inaccesible. Y lo que es peor, la propia Junta de Andalucía mantiene una plantilla B profundamente precarizada, abusando de la temporalidad y la externalización de los servicios públicos", ha subrayado.

Desde el grupo provincial de Con Málaga han señalado que entre los acuerdos propuestos en la iniciativa piden que la Diputación Provincial de Málaga se reafirme en los acuerdos aprobados en diciembre de 2023 en diciembre de 2023 para impulsar un cambio profundo del modelo productivo andaluz, con el objetivo de generar más riqueza, empleo de calidad y mejores salarios.

En esta línea, han pedido a la Junta de Andalucía la aprobación de una Estrategia de Transformación del Modelo Productivo que incremente el valor añadido de la economía, diversifique sectores estratégicos y reduzca la precariedad laboral.

En esta línea, también ha pedido al ejecutivo andaluz a elaborar, junto a sindicatos y organizaciones empresariales, un Plan Andaluz para la Mejora Salarial y la Calidad en el Empleo, con metas cuantificables para reducir la brecha salarial general y de género, reforzar la negociación colectiva y desbloquear convenios pendientes.

A esto se añade la petición de una moción un Plan Extraordinario de Estabilización y Mejora de las Condiciones Laborales en la Administración autonómica que aborde la temporalidad, la externalización y la precariedad en la denominada "plantilla B", garantizando empleo público estable y de calidad.

Por último, han reclamado a la Diputación a que se comprometa a presentar en un plazo máximo de seis meses un informe público sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados desde 2023 y las medidas impulsadas para diversificar la economía y mejorar el empleo en la provincia, y que los acuerdos sean remitidos a la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz y a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.