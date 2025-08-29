Málaga y Mainjobs ofrecen formación gratuita en competencias digitales a niños y jóvenes a través del programa CODI

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, junto a la directora general de operaciones de Mainjobs, María Jaimez, y el mánager del proyecto CODI, Salvador Torres, informan sobre los cursos - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga y Mainjobs ofrecen formación gratuita en competencias digitales a niños y jóvenes de entre nueve y 17 años a través del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI).

En concreto, se trata de un proyecto especializado en el uso seguro y responsable de las herramientas digitales, priorizando a los destinatarios en situación de vulnerabilidad, con nueve cursos que se desarrollarán de septiembre a diciembre de 2025 en La Caja Blanca.

Así lo han informado la concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, junto a la directora general de operaciones de Mainjobs, María Jaimez, la mánager del departamento comercial y de admisiones de Mainjobs, Paloma Hernández, y el mánager del proyecto CODI, Salvador Torres.

En rueda de prensa han detallado la colaboración entre el Consistorio y la empresa especializada en formación digital Mainjobs para poner en marcha en la capital este programa que tiene como objetivo principal dotar a los menores de habilidades digitales esenciales, con un enfoque especial en el uso seguro y responsable de las herramientas digitales, así como en su aplicación para mejorar la empleabilidad futura de los participantes.

Como parte del acuerdo, el Ayuntamiento de Málaga cede las instalaciones de La Caja Blanca, ubicada en Avenida del Editor Ángel Caffarena, 8, para la realización de varias de las jornadas formativas. Estos espacios permitirán desarrollar las actividades en un entorno accesible, moderno y adaptado a las necesidades del programa.

El Grupo Mainjobs será la entidad encargada de ejecutar el programa, facilitando tanto el equipo docente como el material didáctico y equipos informáticos necesarios para impartir la formación en óptimas condiciones.

El programa CODI prevé actividades de formación en horario no lectivo, para dotar de competencias digitales básicas y avanzadas a niñas, niños y adolescentes, priorizando a aquellos en situación de vulnerabilidad. Este proyecto está promovido por la Secretaría General Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, de la Junta de Andalucía y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

"Este programa representa un paso más en el compromiso del Ayuntamiento de Málaga con la inclusión digital, la igualdad de oportunidades y la formación desde edades tempranas, apostando por una sociedad más equitativa y preparada para los retos del entorno tecnológico actual", han destacado.

Asimismo, estos cursos complementan la oferta formativa municipal en materia digital, como las más de 1.600 plazas gratuitas en cursos especializados en la mejora de las competencias digitales orientados a mejorar las habilidades de los trabajadores del sector comercial local que se impartieron en el último trimestre del año pasado.

FECHAS, HORARIOS E INSCRIPCIONES

Los cursos se realizarán en horario no lectivo, con grupos de hasta 15 o 20 participantes como máximo. Cada formación será de 30 horas, con la posibilidad de ampliarse adicionalmente a través de la plataforma online hasta las 58 horas.

Las personas interesadas pueden solicitar información y reserva de plazas en phernandez@grupomainjobs.com, en el teléfono 692389702 a través del enlace https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=P8PWafPI....