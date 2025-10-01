Málaga de Moda asiste a la feria Fuente Palmera de Boda en Córdoba con seis diseñadores

La diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, junto a la segunda teniente de alcalde de Fuente Palmera, Sonia Rovira y el presidente de la Asociación empresarial de la colonia de Fuente Palmera, Manuel Hidalgo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis diseñadores adheridos a Málaga de Moda tienen previsto asistir este fin de semana a una de las ferias dedicadas al mundo nupcial más prestigiosas a nivel andaluz: Fuente Palmera de Boda, que se celebra en el municipio cordobés. Se tratan de Mi pequeña Nubecita, Maumar Couture, Tricotra, Magdala bisutería y Magali Villanueva y Blackpier, que el sábado 4 de octubre presentarán sus últimas colecciones en un desfile a las 18.30 horas.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, junto a la segunda teniente de alcalde de Fuente Palmera, Sonia Rovira y el presidente de la Asociación empresarial de la colonia de Fuente Palmera, Manuel Hidalgo.

González ha explicado que estos creadores encuentran en este evento un lugar privilegiado para llegar a su público objetivo: las más de 15.000 parejas que visitan la feria cada año. "De hecho, todas las tendencias del sector nupcial se dan cita anualmente en Fuente Palmera de Boda: la feria de la boda de referencia a nivel andaluz para parejas de toda España que están preparando el día más especial de sus vidas.

Por su parte, Rovira, ha manifestado la apuesta del Ayuntamiento por esta feria que se ha consolidado como una de las principales de Andalucía y que contará con 34 expositores.

Asimismo, Manuel Hidalgo ha manifestado que "es un placer acoger a las firmas que nos acompañarán el sábado en la pasarela de Fuente Palmera de Moda y a Málaga de Moda en la zona de exposición, gracias a un acuerdo que nos permite ganar difusión a ambos como marca, permitiéndonos conectar con más público y que además pone en valor el talento y el desarrollo empresarial que hay en Andalucía en torno al sector de la moda".

Este evento del sector nupcial comenzó a celebrarse en 2007, organizada por la Asociación de Empresarios de Fuente Plamera y desde entonces, han ido creciendo con grandes pasos en todos los sentidos: empresas participantes, número de visitas, desfiles, y desarrollo de la misma. El evento es, desde 2014, Feria Comercial Oficial de Andalucía.

En Fuente Palmera de Boda se pueden encontrar vestidos de novia, novio, complementos, lugares de celebración, catering, invitaciones de boda, detalles para los invitados, fotógrafos, vídeo, música, coches de boda, mobiliario, animación, floristerías, decoración, viaje de novios, tarta de boda, mesas dulces, food truck, joyería, belleza, maquillaje, vestidos de fiesta, vestidos de madrina, vestidos de arras, vestidos de flamenca y trajes de caballero.

La feria engalana al municipio cordobés, ya que esta se desarrolla al aire libre, en la Plaza Real desde donde nacen las calles que crean un centro comercial abierto. Tupidas de velos blancos y enmoquetada de fucsia, Fuente Palmera de Boda pone a disposición del visitante más de 3.000 metros cuadrados para encontrar todo lo que los novios necesitan para su día especial. Además de la exposición de empresas, el evento ofrece actividades complementarias como pasarelas, conciertos, jornadas formativas y exhibiciones.