Málaga de Moda lleva su 'Pop Up' a la Plaza de la Marina hasta el 8 diciembre con más de 20 diseñadores

Málaga de Moda lleva su Pop Up a la plaza de la Marina hasta el 8 de diciembre con más de una veintena de diseñadores. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca de apoyo al sector textil de la provincia auspiciada por la Diputación de Málaga, Málaga de Moda, lleva por segundo año consecutivo su 'Pop Up' a la Plaza de la Marina con motivo del Puente de la Constitución. Desde este viernes 5 y hasta el lunes 8 de diciembre, un total de 23 firmas y el colectivo Málaga Artesana ofrecerán sus originales artículos y participarán en un programa de talleres para aquellos que valoran el proceso de creación detrás del talento malagueño. El horario de apertura es de 11 a 22 horas.

La diputada que ha inaugurado el espacio, ha dado la bienvenida a las marcas participantes: Julieth, Meibool, Todo Mal; D la Esperanza; Para ti Complementos; Essencial by EM; Ana Lanas; Tricotá; Arte Nisha; Elegancia Barroca; Magdala Bisutería; Patadekoala; Berillús; Montecolina; Adela Alemany; Festibax; Dalesocks; Lucy Clip; Benchmark; Banbroken; Shamat; Julieta Brand; Bumpers Brand y el colectivo Málaga Artesana.

"Incentivar la venta de productos únicos y artesanos, y por tanto, respaldo a este sector de la provincia, es el principal objetivo de este 'Pop Up', que ofrece la posibilidad a las firmas adheridas de montar sus tiendas efímeras durante cuatro días y hacer partícipes a los visitantes de sus procesos creativos", ha afirmado Esperanza González, diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda.

Además, tanto en horario de mañana como de tarde, los propios diseñadores ofrecerán talleres para que los visitantes conozcan de primera mano el valor del producto artesanal y el esfuerzo que hay detrás de cada creación.

El primero ha tenido lugar este viernes a las 12.30 horas con Elegancia Barroca y su taller de platería, que ha incluido un recorrido por la historia sobre los complementos de moda realizados con su técnica artesanal del "repujado y cincelado de los metales", acompañado de una demostración in situ de la técnica.

El turno de tarde le corresponde a Tricotá, a las 17.30 horas, con su actividad Teje tu corazón, en el que los participantes aprenderán a tejer un corazón utilizando restos de lanas e hilos.

Este sábado, 6 de diciembre será el turno de Julieth a las 12.30 horas y su taller para crear un amuleto navideño, en forma de llavero, pendientes o colgante para el árbol de Navidad.

La próxima cita del sábado será a las 17.30 horas con Ana Lanas y su propuesta 'Si puedes soñarlo, puedes crearlo', donde se explicará el proceso creative de cada pieza, desde que nace la idea hasta que se materializa en metracrilato, y a continuación mostrará como se crea una pieza paso a paso.

El domingo a las 12.30 horas, Meibool ofrecerá un taller sobre los procesos de diseño de zapatos artesanos, sobre horma y producción y a las 17:30 horas Magdala Bisutería ofrecerá un taller sobre el arte del alambrismo para crear piezas pendientes únicos.

Desde este viernes y hasta el lunes, los malagueños y visitantes podrán encontrar las firmas Julieth, con su joyería artesanal exclusiva y complementos de novia; Meibool, con sus complementos y calzado en cuero; Todo Mal, con sus camisetas inspiradas en la cultura pop; la Esperanza, con sus bolsos y complementos hechos a mano, fusionando valores católicos, artesanía andaluza y sostenibilidad; Para ti Complementos, con sus bolsos, tocados y cinturones personalizados; Essencial by EM, con su joyería de acero inoxidable y minerales, y Ana Lanas, con su bisutería en metacrilato, con creaciones atrevidas y coloridas.

También forman parte de este 'Pop Up' Málaga de Moda, Tricotrá, con su moda artesanal en crochet y prendas tejidas a mano; Arte Nisha, y sus productos de cuero; Elegancia Barroca, con sus complementos y orfebrería inspirados en la tradición barroca; Magdala Bisutería, con sus piezas artesanales y tocados personalizados; Patadekoala, con sus mochilas, riñoneras y accesorios hechos a mano; Berillús, con su moda flamenca y complementos artesanales; y Montecolina, con su alta bisutería y complementos para flamenca, invitada y novia.

También Adela Alemany, con sus joyas y tocados artesanales con estilo vintage; Festibax, con sus bolsos y riñoneras versátiles, nacidos del mundo de los festivales; Dalesocks, con sus calcetines deportivos técnicos para disciplinas como ciclismo, baile o yoga; Lucy Clip, con sus correas y broches para zapatos; Benchmark y su ropa para 'crossfit' y 'running', Banbroken, con sus zapatillas híbridas para 'crossfit' y 'weightlifting' con tecnología NFC; Shamat y ropa masculina; Julieta Brand, con sus vestidos y complementos; y Bumpers Brand, conocida por sus guayaberas y estilo mediterráneo.

Por último, se incluye también el estand Málaga Artesana, que reúne a un colectivo de artesanos que ponen en valor los antiguos oficios.