Málaga de Moda muestra su talento este sábado en la feria internacional de la moda SIMA 41 en Sevilla - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca Málaga de Moda, impulsada por la Diputación Provincial de Málaga, acude a la 26 edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41) en Sevilla, para "reafirmar la fortaleza, la calidad y la creatividad del sector textil de la provincia". La actividad se concentrará este sábado, 10 de octubre, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, con dos bloques de desfiles profesionales en la pasarela CODE 41.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, que ha puesto en valor la importancia para los diseñadores malagueños "de asistir a este tipo de encuentros con tanta solera a nivel internacional, suponiendo un gran escaparate para dar a conocer sus últimas colecciones ante un público exigente".

También ha recordado que Málaga representa el polo más importante de la industria de la moda del sur de España, liderando el sector en Andalucía y ocupando el cuarto lugar nacional en número de profesionales, respaldando una red que supera las 500 empresas.

MAUMAR COUTURE Y AZAHARA CRISÓSTOMO

En cuanto al programa, este sábado a las 17,00 horas participarán MauMar Couture y Azahara Crisóstomo. MauMar Couture es una firma de alta costura personalizada hecha en Málaga que fusiona cortes clásicos con un diseño moderno y el uso de materiales sostenibles e innovadores. Con colores brillantes que realzan la individualidad, presenta propuestas a medida para novias, invitadas y ceremonia, además de su línea prêt-à-porter.

Su colección Sirenas es un canto al misterio enigmático de las sirenas. En el universo MauMar, la sirena representa "fuerza, seducción y fluidez" y en esta colección ha querido alejarse de los colores oceánicos y se centra en las espumas de las aguas frente a las rocas, de los colores vibrantes de los corales y los rojos absolutos.

Nuevamente apuesta por cortes contemporáneos y atrevidos, reforzados por colores brillantes y materiales como la gasas etéreas, la seda translucidas y su contraste definitivo con algodón y viscosa.

La silueta esculpe el cuerpo y las prendas son unas veces asimétricas acompañadas de escotes profundos en la espalda, en las piernas y en los costados. La combinación con piezas superiores y cortes geométricos crean un estilo llamativo, con una frescura y un aire risueño.

También desfilará Azahara Crisóstomo, que cuenta con piezas únicas de moda flamenca, invitada e infantil, nacidas de un enfoque artesanal e innovador que une la rica tradición andaluza con la estética marroquí, abarcando desde el diseño y el patronaje hasta la confección hecha a mano.

Presentará su colección Esencia, de invitada y fiesta. Una colección que reúne una selección de diseños pertenecientes a diferentes etapas y colecciones anteriores, recuperando piezas que forman parte de su historia y de su evolución dentro de la moda.

LOUVER MARBELLA E ILDHORIT

Por otro lado, a las 18,00 horas será el turno de Louver Marbella, firma que destaca por sus prendas sofisticadas y femeninas confeccionadas íntegramente en España con tejidos de calidad, un excelente patronaje y un servicio personalizado.

Para esta edición de SIMA 41, Louver Marbella presenta una selección de diseños que representa la esencia de la marca: una mujer femenina, sofisticada, elegante y con identidad propia, donde la elegancia convive con la fuerza de las siluetas y el carácter especial de cada prenda.

Prendas destinada a ocasiones especiales, en la que cada look busca transmitir presencia, personalidad y elegancia. Una propuesta que pretende mostrar no solo prendas, sino el universo Louver y la cual culmina con un look bridal, como cierre del desfile y expresión de la línea de diseño y confección a medida de Louver Marbella.

A continuación, Ildhorit ofrecerá prendas versátiles, atemporales y sofisticadas hechas a mano por costureras locales, apostando por una producción y consumo responsable inspirados en la tradición familiar y el cuidado de cada detalle.

Con su colección Terre demuestran que la belleza de la naturaleza es su fuente de inspiración en esta colección otoño invierno 2026, trasladando sus matices infinitos y las emociones que les transmiten en cada diseño de la colección. En esta colección interpreta la naturaleza a través del color, los tejidos y texturas para transformar su belleza en elegancia, sofisticación y emoción.