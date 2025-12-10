Málaga muestra las credenciales y "apuesta de un país" para ser sede de Autoridad Aduanera de la Unión Europea

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (d) - Jasper Jacobs - Europa Press

BRUSELAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha mostrado este miércoles las credenciales y la "apuesta de un país" para ser sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA) en una presentación de candidatura en Bruselas en la que han ensalzado el respaldo institucional, la idoneidad, solvencia, excelencia técnica y ubicación estratégica de Málaga para acoger este organismo.

Durante el acto han tomado la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso; y el promotor de la candidatura, el excomisario de Economía y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia.

El acto se ha celebrado en la sede de la representación de España ante la Unión Europea y al mismo han asistido un centenar de representantes de las instituciones europeas, incluida la Comisión Europea, que deberá evaluar cada candidatura, y del resto de Estados miembros, que también tendrán voto en la decisión definitiva.

"EXCELENTE CANDIDATA"

Montero ha dicho que es "un orgullo" impulsar la defensa de la candidatura, con el resto de administraciones y ha asegurado que "Málaga es una excelente candidata, la mejor".

Ha destacado tanto el posicionamiento geoestratégico de la ciudad y su excelente conectividad, así como el ecosistema económico y del conocimiento "pujante" que alberga la ciudad y los atractivos que ofrece en cuanto a calidad de vida, seguridad y servicios públicos e infraestructuras sanitarias y educativas de excelencia, algo que constituye una "ventaja competitiva clara" de la candidatura malagueña.

Ha destacado, además, al respaldo institucional de las administraciones públicas del Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno con la sociedad civil malagueña y española: "Todos vamos de la mano aunando esfuerzos para conseguir este objetivo, algo no menor y que hay que poner siempre en valor".

Ha aludido, además, a la experiencia aduanera que posee España, con organismos capaces de gestionar grandes volúmenes de comercio. De igual modo, se ha mostrado convencida de que "la elección de Málaga como sede de esta autoridad aduanera contribuirá, sin duda alguna, al fortalecimiento del proyecto europeo".

Tras ello ha resaltado la importancia de la unión aduanera, que ha sido, a su juicio, "el núcleo de la integración de la UE desde su creación".

En ese punto, ha citado algunos retos que surgen en el seno de las administraciones tributarias, vinculados a las nuevas tecnologías, el auge del comercio electrónico, la incidencia de la inteligencia artificial o las nuevas exigencias normativas, tanto para controlar la competencia desleal y el fraude, como para atender criterios de sostenibilidad ambiental o las condiciones laborales.

Frente a todas esas exigencias, Montero considera necesaria una unión aduanera fuerte y adaptada a los nuevos desafíos, algo que, en su opinión "reforzará el papel y la posición de Europa como actor clave en las relaciones geopolíticas y comerciales", reforzando además la "autonomía estratégica" del proyecto europeo, en lo que España está comprometida.

Por ello, ha insistido en el compromiso de España con el paquete legislativo de la reforma aduanera y la creación de la EUCA, algo que contribuirá a una Europa "más fuerte, sólida y segura", a través de un sistema aduanero "moderno, robusto, más ágil y transparente".

"NODO DEL SUR DE EUROPA"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ensalzado a Málaga como "todo un nodo estratégico del sur de Europa", y al respecto ha destacado su aeropuerto internacional y el puerto en plena expansión que alberga el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, lo que convierte a Málaga "en ideal para acoger operaciones aduaneras transfronterizas".

También ha valorado los trenes de alta velocidad que conectan la ciudad, "y una red logística robusta y que dispone de un ecosistema tecnológico muy consolidado, un verdadero 'hub' tecnológico que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años con empresas punteras que tienen sede en Europa en Málaga, como puede ser Google o Vodafone".

Moreno ha resaltado que Málaga es "una urbe atractiva para el talento europeo con una alta calidad de vida, clima, dotación de servicios, una importantísima comunidad internacional residente, escuelas internacionales, cuatro universidades...", a la vez que ha resaltado que es "puerta de África y puente de Iberoamérica", y por tanto tiene "una situación geoestratégica crucial en el conjunto de la UE".

Para Moreno, la elección de Málaga "entroncaría además con un criterio muy pertinente en la toma de decisiones, el equilibrio geográfico en la distribución de las agencias europeas entre los Estados miembros", toda vez que dos organismos ya se han ubicado al norte de la UE, concretamente en Amsterdam y en Frankfurt.

"Creemos que ha llegado el momento de contar con una mayor representación de la Europa del Sur, muy importante para nuestro continente, muy importante para la UE, de modo que se reequilibre el mapa de agencias europeas en aras de una mayor representatividad y participación entre los 27 países miembros de esta campaña", ha incidido.

También ha subrayado en que la candidatura de Málaga "es la apuesta de todo un país la apuesta de toda España y la de sus administraciones en estrecha colaboración en permanente y constante unidad para ofrecer la mejor opción posible más competitiva y al mismo tiempo más fiable".

Por último, ha sentenciado que el Gobierno andaluz "respalda, apoya de forma entusiasta y avala la candidatura de Málaga"; "lo hacemos porque creemos que probablemente estamos ante una de las metrópolis más atractivas, dinámicas y modernistas que hay en el sur de Europa".

"EN MÁLAGA, EUCA ENCONTRARÁ LO NECESARIO PARA CUMPLIR MISION"

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado los beneficios que ofrece Málaga, "una ciudad como pocas en el mundo para acoger con éxito" este organismo. Así, ha destacado, entre otros, las infraestructuras modernas, conectividad internacional, servicios, la oferta cultural y deportiva, además de la seguridad y de ser "líder en innovación tecnológica".

Por tanto, ha defendido que "Málaga es la ciudad más segura y preparada para la EUCA, con infraestructuras modernas, conectividad excelente, talento multilingüe y un ecosistema tecnológico avanzado", ha defendido, además de "como una de las mayores ciudades europeas sin presencia institucional formal de la UE ni de las Naciones Unidas, garantiza visibilidad, impacto y resonancia para la autoridad tanto a nivel local como a nivel europeo". "En Málaga, la EUCA prosperará y encontrará todo lo necesario para cumplir su importante misión en Europa", ha concluido.

Por último, el promotor de la candidatura, el excomisario de Economía y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, ha destacado que la ciudad de Málaga es "el hogar de un ecosistema consolidado" de compañías tecnológicas "que generan miles de trabajos cualificados", con presencia de nombres importantes del sector. "Algunos llaman Malaga el español de Silicon Valley", ha dicho.

La existencia de este ambiente es, en su opinión, "un factor ideal para hospedar a la EUCA", al tiempo que ha aludido a la posibilidad de interacción entre esta agencia futura y otras ubicadas en España con proximidad geográfica, lo que "proporciona una gran oportunidad para el éxito".

Asimismo, se ha referido también a la proximidad geográfica del puerto de Algeciras, "el más importante en España y cuarto en Europa en términos de volumen de tráfico", siendo un 'hub' logístico entre Europa, África y Asia.