Málaga organiza una jornada de convivencia vecinal en Nuevo San Andrés con talleres para favorecer la empleabilidad

Archivo - Imagen de recurso acerca de la cohesión social. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Este jueves, 25 de septiembre, y en el marco del programa de inserción Eracis+

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales y la Junta Municipal del Distrito Carretera de Cádiz, celebra este próximo jueves, 25 de septiembre, una jornada de convivencia vecinal en la plaza de las Tres Cruces de la barriada Nuevo San Andrés en el marco del desarrollo del programa Eracis+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) para la inserción sociolaboral de personas en zonas desfavorecidas de la ciudad.

El evento 'Con-Vive tu barrio' estará abierto al conjunto de la ciudadanía desde las 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas y ofrecerá actividades como talleres y juegos dirigidos a menores, así como información sobre empleo y formación para el resto de la población y una muestra de entidades del barrio.

A través de esta iniciativa se persigue difundir el programa Eracis+ ofreciendo información para la empleabilidad y encuentros con empresas, además de favorecer la cohesión y dinamización comunitarias.

En este evento, además del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), también participan las entidades Incide Hogar Abierto, EAPN, Caixa Proinfancia, Ecca Social, DYAR, Arrabal AID, YMCA Inserta Andalucía, Red XXI, Trans e IncluDD, así como las asociaciones de vecinos de Nuevo San Andrés y El Torcal y el Distrito Sanitario.

El Ayuntamiento renovó en 2024 su participación en el programa Eracis+ de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad hasta 2028, con intervenciones en las zonas de Campanillas-Los Asperones-Castañetas, Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal, La Corta, Cruz Verde-Lagunillas, Trinidad-Perchel y Palma-Palmilla. Actualmente, se han implementado 328 itinerarios personalizados de inserción sociolaboral a personas de estas zonas y que son diseñados por los Servicios Sociales Comunitarios.

Para la puesta en marcha de este proyecto de inserción, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 2021-2027 y la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento recibió una subvención de 10.182.515,28 euros. A esta partida hay que sumar los 4.022.132,48 euros de aportación municipal para cubrir la diferencia entre los costes salariales conforme al convenio colectivo vigente de los 51 profesionales (24 trabajadores sociales, 24 educadores y tres psicólogos) incorporados para este programa que permitirá dar continuidad y consolidar las actuaciones, fines y objetivos logrados durante el primer periodo de ejecución entre 2019 y 2022.