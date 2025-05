Con Málaga pide al alcalde que paralice la gasolinera en La Pelusa y garantice una zona verde y un centro social

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala portavoz adjunta de Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Toni Morillas, ha anunciado que su grupo defenderá en el próximo pleno una moción para exigir al alcalde que paralice el proyecto para la construcción de una gasolinera en la zona de La Pelusa, "atendiendo a las alegaciones vecinales y para evitar poner en riesgo la salud y la seguridad del vecindario", y ejecute e cambio de calificación de la parcela "para que pueda convertirse en una gran zona verde con un centro social para un barrio que tiene un enorme déficit en equipamientos públicos".

Morillas, acompañada por vecinas de la zona, critica que "la empresa vuelva a la carga y haya vuelto a presentar la documentación para retomar un proyecto que el barrio no quiere, al que vamos a seguir oponiéndonos y que tiene que aparcarse de manera definitiva".

"El equipo de gobierno del PP tiene que posicionarse de forma clara y comprometerse con la vecindad de La Pelusa a que no va a haber gasolinera", ha dicho la líder de izquierdas.

Morillas califica el nuevo intento de instalar una gasolinera en un solar de la calle Potosí como "la historia interminable: está a menos de diez metros de las viviendas, en un trazado con estrechas aceras y algunos talleres que hacen imposible una infraestructura como una gasolinera".

"Las vecinas y los vecinos llevan ya cuatro años y medio luchando por su barrio, defendiendo poder vivir con dignidad y el derecho a la salud y a la seguridad de todos los vecinos y las vecinas. Esta es la historia de David contra Goliat. La vecindad consiguió una conquista en septiembre de 2024, cuando la Junta de Andalucía dictaminó de forma desfavorable la gasolinera porque ponía en riesgo la salud y la seguridad, tal y como veníamos advirtiendo desde nuestro grupo municipal y por lo que venían peleando fuerte las vecinas y los vecinos", recuerda Morillas.

La portavoz adjunta de la coalición de izquierdas tiene claro que "no se puede instalar una gasolinera a escasos metros de viviendas y varios centros educativos, va a suponer el trasiego de transporte de alto tonelaje a un barrio que no tiene las infraestructuras de movilidad adecuadas".

Con Málaga se hace eco de declaraciones de la presidenta de la A.VV. Gálica de La Pelusa, Inmaculada De la Torre, que asegura no comprender "por qué se admitió en el plan especial municipal instalar una gasolinera con más de 80.000 litros de combustible cuando no estaba contemplado. Es una gasolinera 'low cost', que no crea ni puestos de trabajo y estará abierta las 24 horas del día durante todo el año, es un peligro para la barriada".

La portavoz vecinal recuerda que "ganamos una batalla importante con el informe desfavorable de la Junta, pero no era la guerra. Estamos esperando a que un juez dictamine. Reprochamos al alcalde que si antes estaba de perfil ahora se ha puesto en contra de la ciudadanía. Hasta la Junta de Andalucía, incluso estando gobernada por el PP también, echó para atrás el negocio. Hay que cambiar la calificación de los terrenos para que no se instale ni la gasolinera ni una incineradora o cualquier otra instalación inapropiada. Queremos un centro social para el disfrute vecinal"

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, considera "insostenible con el trazado de calles que tiene el entorno poder recibir el tráfico que generaría una gasolinera de este tipo sin colapsar la zona y agravar los problemas ya existentes de falta de aceras y pasos señalizados. Ya basta de gobernar en contra de la ciudadanía".