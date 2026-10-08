Con Málaga pide al Ayuntamiento un plan de medidas "urgentes" para que no haya "ni una Maricarmen más"

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha pedido este jueves al Ayuntamiento la puesta en marcha de un plan de medidas "urgentes" para que no haya "ni una Maricarmen más" en la capital, "con el objetivo de garantizar una alternativa habitacional digna a las personas y familias en situación de especial vulnerabilidad que se enfrenten a la pérdida de su vivienda".

La propuesta que ha presentado la formación a través de un comunicado plantea tres medidas principales. Entre ellas, "garantizar que ninguna persona vulnerable sea desahuciada sin una alternativa habitacional digna"; "crear un parque municipal de 200 viviendas destinadas a situaciones de emergencia habitacional" y "descentralizar la Oficina del Derecho a la Vivienda para acercarla a los nueve distritos de Málaga".

"No podemos permitir que una familia pierda su casa porque el Ayuntamiento llegó tarde", ha señalado Sguiglia, al tiempo que también ha afirmado que Málaga debe contar con los recursos y viviendas necesarias para intervenir antes del desahucio y "garantizar una alternativa habitacional digna cuando no sea posible evitarlo".

Así, la primera propuesta consiste en establecer una Garantía Municipal de Alternativa Habitacional para que, "ante cualquier procedimiento de desahucio que afecte a una persona dependiente, una familia con menores a cargo, personas con discapacidad, mayores en situación de vulnerabilidad o unidades familiares en situación acreditada de vulnerabilidad, el Ayuntamiento active de manera inmediata todos los recursos disponibles".

Para ello, Con Málaga plantea reforzar los mecanismos de mediación, las ayudas de emergencia, el alojamiento transitorio y el acceso prioritario a vivienda pública cuando sea necesario.

"Una alternativa habitacional digna no puede consistir en mandar a una familia unos días a una pensión y dar el problema por resuelto, hay qye garantizar una solución estable y adecuada a las circunstancias de cada familia, especialmente cuando hay menores, personas dependientes o situaciones de especial vulnerabilidad", ha defendido el portavoz de Con Málaga.

Asimismo, Sguiglia ha reclamado la creación de un parque municipal de 200 viviendas de emergencia habitacional, destinado específicamente a atender situaciones de pérdida inminente de vivienda.

Sguiglia ha lamentado que el Consistorio "no disponga en la actualidad" de los recursos necesarios para poder ofrecer dicho servicio, "no se puede garantizar una alternativa habitacional si el Ayuntamiento no dispone de viviendas", ha señalado.

La formación ha recordado al Ayuntamiento que estas viviendas podrían incorporarse al parque público mediante "adquisición directa, ejercicio de los derechos de tanteo y retracto cuando proceda, compra de viviendas vacías, adquisición de edificios, convenios con propietarios y entidades financieras y otras fórmulas de colaboración y movilización de vivienda".

También la formación ha considerado que estas viviendas "deben contar con una reserva específica para situaciones de emergencia, evitando que todas ellas entren exclusivamente en los procedimientos ordinarios de adjudicación".

La tercera medida contempla descentralizar la Oficina del Derecho a la Vivienda, llevando su atención a los nueve distritos de la ciudad mediante puntos de atención en las OMAC, centros ciudadanos y otros equipamientos municipales, junto con puntos itinerantes.

"El derecho a la vivienda no puede depender de que una familia sepa dónde está la Oficina del Derecho a la Vivienda. Queremos que la Oficina vaya a los barrios, que esté cerca de la gente y que intervenga cuando todavía estamos a tiempo de evitar el desahucio", ha señalado Sguiglia.

Con Málaga también ha planteado reforzar los servicios de mediación y prevención de desahucios, "de forma que el Ayuntamiento pueda intervenir desde el primer momento en que una familia comienza a tener problemas para mantener su vivienda".

La propuesta contempla además un sistema de seguimiento individualizado de los casos hasta encontrar una solución, "evitando que las familias tengan que recorrer diferentes servicios municipales sin un referente que coordine su situación".

"Ni una Maricarmen más significa que ninguna familia vulnerable tenga que perder su casa para que el Ayuntamiento descubra que necesitaba ayuda. Queremos un Consistorio que llegue antes, que medie antes y que tenga viviendas para responder cuando la emergencia llegue", ha concluido.