Con Málaga pide financiación para que se cuente con campamentos de verano inclusivos en todos los distritos

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Familias, ha informado de que defenderá una moción ante la comisión plenaria de Economía para "el refuerzo de la financiación a las entidades sociales para que puedan disponer de recursos humanos y materiales suficientes para la existencia de, al menos, un campamento urbano de verano en cada uno de los once distritos, y que presten una atención adecuada a la diversidad y a las necesidades educativas especiales".

Morillas ha explicado que "los campamentos urbanos de verano organizados por las entidades sociales son fundamentales para la conciliación de miles de familias y, a la vez, una oportunidad educativa, socializadora y lúdica de inclusión para la infancia malagueña".

No obstante, ha añadido que "la financiación actual es insuficiente, la partida tan sólo incluye 100.000 euros, con lo que no se cubren todos los distritos, lo que obliga a muchas familias a realizar largos desplazamientos y no se atienden las necesidades específicas de apoyo educativo, diversidad funcional o movilidad reducida".

Así, Morillas emplaza al equipo de gobierno a "realizar cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias para incrementar las partidas destinadas a las entidades sociales que organizan campamentos de verano dirigidos a la infancia, en especial a aquellos que desarrollan programas inclusivos, para que garanticen la atención personalizada y la especialización del personal".

La moción también emplaza a que, "de forma complementaria a los campamentos que desarrollan las entidades sociales, se ponga en marcha una red de campamentos municipales de verano inclusivos, gestionados de forma directa por el Ayuntamiento, adecuados para los niños y niñas con necesidades educativas especiales y que se garantice que todas las ayudas económicas para las familias incluyan la posibilidad de cubrir los costes adicionales derivados de la atención especializada a la discapacidad o las necesidades específicas de apoyo".

Por su parte, el responsable de proyectos de la asociación Animación Malacitana, Daniel Fernández, ha recordado que "ya es hora de la tercera revolución que nos toca a la diversidad que realmente somos personas que tenemos muchas dificultades".

"La angustia de las familias, de las madres, cuando llega el verano se convierte en una carrera permanente de obstáculos. Las escuelas de verano se llevan realizando con casi nada aporte municipal, sino solamente está establecida por la Junta de Andalucía una red de escuela de verano", ha agregado.

Fernández ha apuntado que "las entidades sociales hemos estado apoyando a esos peques y a esas familias con voluntariado, realmente. Eso no es justo. Las entidades sociales hemos estado apoyando esos campamentos con recursos propios, malacostumbrado a la administración. Es muy importante que esta iniciativa sea aprobada".

Por último, el concejal portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha asegurado que "es imprescindible reforzar la financiación para apoyar a las entidades sociales que trabajan en los campamentos urbanos y aumentar el número de campamentos inclusivos, ya que son muchas las familias malagueñas que se topan con enormes dificultades para acceder a campamentos, a plazas adaptadas o a sufragar los costes adicionales que supone la atención especializada", ha concluido.