Con Málaga pide recuperar el antiguo cine del barrio malagueño de Carranque como "centro cultural y social"

El portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, con representantes de la asociación Dignificarte y de Proyecto Carranque, entre otros. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Nicolás Sguiglia, ha pedido la recuperación del antiguo cine-teatro del barrio de Carranque, "un espacio histórico inaugurado en 1959 y cerrado en 1981", y convertirlo en "un centro cultural y social" de la zona.

Así lo ha expresado Sguiglia en una rueda de prensa en la que ha dicho que esta petición ha sido formalizada en una moción que se llevará a la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento. Al respecto, ha subrayado "la importancia de transformar este edificio de más de 800 metros cuadrados en un gran centro cultural y social, que sirva como motor de dinamización del barrio y de la ciudad".

"Estamos en el corazón de Carranque y queremos que este espacio se convierta en un pulmón cultural para la zona y para Málaga en su conjunto", ha señalado el portavoz de Con Málaga, quien ha explicado que este equipamiento podría albergar ensayos, muestras escénicas y actividades musicales, ofreciendo nuevas oportunidades para la creación artística y la participación vecinal.

Además, ha insistido en que esta actuación "respondería a una necesidad urgente de dotar al barrio de infraestructuras culturales y espacios de encuentro comunitario". "Lo que le proponemos al Ayuntamiento es que tome las decisiones necesarias para convertir el antiguo cine Carranque en un gran centro ciudadano que fortalezca el tejido cultural y social del barrio", ha agregado.

Desde Con Málaga han defendido que cada distrito de la ciudad debe contar "con espacios que impulsen la cultura, la democracia y la participación vecinal" y de este modo han instado al equipo de gobierno a "priorizar este proyecto como parte de una estrategia integral para descentralizar la oferta cultural y acercarla a todos los barrios".

"Queremos darle una oportunidad a todos los vecinos y vecinas de Carranque y de los alrededores", ha expresado una representante del Proyecto Carranque, Carmen, para quien "se podrían hacer ensayos, actividades de música, arte, grupos musicales, incluso musicoterapia y otras propuestas que beneficien a personas con distintas necesidades".

Por su parte, el presidente de la asociación Dignificarte, Jorge Montesinos, ha resaltado que "este espacio ya cuenta con las condiciones adecuadas para impartir talleres de música, teatro o fotografía, y para ofrecer apoyo a personas mayores, jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión".

"Queremos una Málaga con pulmones culturales en cada distrito, que den vida a la ciudad y fortalezcan la cohesión social", ha concluido el portavoz municipal de Con Málaga, Sguiglia.