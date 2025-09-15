Con Málaga propone medidas para "garantizar la inclusión de todos los menores en el deporte

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Nicolás Sguiglia, ha anunciado que su grupo defenderá en la próxima Comisión de Derechos Sociales una moción para "garantizar que ningún niño o niña quede excluido de la práctica y competición deportiva en la ciudad por motivos administrativos o de procedencia".

La propuesta "responde a la situación que viven menores y adolescentes sin residencia legal, quienes, debido a restricciones en la actual Ley del Deporte, no pueden obtener licencias federativas ni participar en competiciones oficiales", según ha explicado Sguiglia en rueda de prensa.

Además, ha dicho que estas restricciones suponen "una vulneración de derechos fundamentales como el derecho al juego, la igualdad y la no discriminación, recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño". "En Málaga, Ciudad Amiga de la Infancia, no podemos permitir que haya niños en el banquillo viendo cómo sus compañeros compiten solo porque carecen de determinados documentos", ha señalado Sguiglia.

Para el edil el deporte es "una herramienta clave de integración y desarrollo, y el Ayuntamiento debe ser firme para que ningún menor sea excluido".

Así, la moción planteada por Con Málaga pide que el Ayuntamiento "condicione el uso de las instalaciones deportivas municipales a que los clubes adopten prácticas inclusivas, asegurando que ningún menor sea rechazado por carecer de un NIE o por estar en proceso de regularización".

Además, propone que el equipo de gobierno "reconozca y apoye económicamente a los clubes que trabajen activamente por la inclusión y federación de estos niños y adolescentes, facilitando su integración y desarrollo deportivo".

Otra de las medidas es la formación "específica" para clubes y entidades deportivas para garantizar "una atención no discriminatoria y promover buenas prácticas en la gestión de equipos y competiciones".

Asimismo, se contempla en la moción la creación de la figura de un Comisionado Deportivo, para "acompañar a las familias y clubes en la tramitación de la documentación necesaria y de supervisar que ningún menor quede excluido de la práctica deportiva por cuestiones administrativas".

También propone que las federaciones andaluzas puedan "expedir licencias provisionales que permitan entrenar y competir con documentos alternativos, como el pasaporte, mientras se resuelve la situación administrativa de los menores".

Por último, desde Con Málaga han instado al Ministerio de Educación y Deporte a modificar la Ley del Deporte para "que desaparezcan los artículos que actualmente discriminan a la infancia y adolescencia sin residencia legal".

"El Defensor del Pueblo ya ha advertido sobre esta problemática tras recibir numerosas quejas de familias cuyos hijos han sido excluidos de actividades deportivas federadas", han recordado.