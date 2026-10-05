Con Málaga propone un plan de emergencia "para recuperar más de 40.000 viviendas del mercado especulativo"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una atención a medios. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado este lunes la puesta en marcha del plan municipal 'Derecho a Techo' para "recuperar más de 40.000 viviendas del mercado especulativo".

Se trata de cinco medidas de emergencia para "dar solución digna a las familias desahuciadas que hoy están durmiendo en la calle, recuperar más de 16.000 viviendas vacías y 12.500 de uso turístico para destinarlas al alquiler asequible, frenar nuevas licencias de alojamientos turísticos y activar la rehabilitación de solares y edificios abandonados".

Morillas, asimismo, ha hecho referencia a la movilización masiva del pasado sábado en defensa del derecho a la vivienda, que ha calificado de "movilización histórica". Al respecto, ha señalado que "hay un nuevo sentido común en la ciudad de Málaga que nos dice que aquí no hay quien viva y que, por otro lado, nuestras vidas importan más que el negocio de una minoría privilegiada".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha preguntado si el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "piensa hacer algo de aquí a mayo de 2027 o si va a continuar poniéndole la alfombra roja a los especuladores y a los fondos de inversión".

"Porque es responsable directo de que haya hoy muchísimas familias trabajadoras que están durmiendo en la calle, que han sido desahuciadas sin que tengan una alternativa ni una solución habitacional digna y porque también él y su partido, con su voto contrario a los dos decretos que se sometieron a votación en el Congreso el pasado viernes, es responsable directo de que no se prorroguen los contratos de alquiler de 74.000 familias trabajadoras malagueñas", ha apostillado.

En este punto, ha subrayado que "hay propuestas y hay medidas que se podrían estar poniendo en marcha aquí y ahora. Si el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no las pone en el Ayuntamiento, es porque no hay voluntad política, porque su voluntad política es seguir siendo el máximo representante de los especuladores y dejar tirada en la cuneta a miles de familias trabajadoras".

Por tanto, ha advertido, "el PP carece de credibilidad y de legitimidad para brindar soluciones al problema de la vivienda en Málaga, que es la principal preocupación que le quita el sueño a los vecinos y a las vecinas".

Así, desde Con Málaga ponen sobre la mesa "el plan municipal 'Derecho a Techo'. Un plan con cinco medidas de emergencia que atienda a dos objetivos". En primer lugar, ha detallado, "garantizar soluciones dignas para esas mujeres y para esas familias que a día de hoy han sido desahuciadas y están durmiendo en la calle. Estamos hablando de personas con nombre y apellidos, de Mariló, de Tita Mari, de Elvira, de Teresa, de personas que han sido desahuciadas y a las que el Ayuntamiento ni siquiera le ha brindado un piso de emergencia".

Morillas ha continuado con el desglose del plan y ha indicado que "un segundo objetivo es recuperar por parte del Ayuntamiento las miles de viviendas que están en el mercado especulativo para ponerlas a disposición de las familias trabajadoras".

"Estamos hablando de soluciones dignas a las familias desahuciadas poniendo en marcha ya esa red de pisos de emergencia. A día de hoy hay 83 familias con situación de emergencia desatendida en el Comité Fres del Ayuntamiento. Y también, recuperar 12.500 viviendas de uso turístico legales que hay en la ciudad de Málaga, sacarlas del mercado de la especulación turística y ponerlas en alquiler de larga temporada".

En ese sentido, ha dicho, "es necesario introducir la caducidad en las licencias para revertir esas licencias y es necesario freírlos a impuestos".

"No puede ser que en Málaga siga siendo más rentable tener una vivienda en turístico que vivir del propio trabajo", ha agregado Morillas.

Asimismo, en tercer lugar ha incidido en "cortar el grifo de los alojamientos turísticos". "Prohibir las licencias de alojamientos turísticos, de apartamentos turísticos en todo tipo de suelo. No puede ser que la 'moratoria fake' del Ayuntamiento siga siendo un coladero en el que día a día van entrando nuevas licencias de apartamentos turísticos".

También, en cuarto lugar, plantean "la necesidad de que por parte del Ayuntamiento se haga uso, para que todos los solares y todos los edificios que están abandonados, que están en situaciones ruinosas, puedan ser recuperados ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, de manera que se puedan poner en marcha políticas de rehabilitación para que, en un tiempo récord, haya miles de viviendas disponibles a precios asequibles"

Por último, ha destacado que "es necesario que el Ayuntamiento haga un inventario de viviendas vacías para ejercer tanto el derecho de tanteo y retracto como la utilización de la expropiación, para que todas esas miles de viviendas, más de 16.000 según el INE, que están vacías, que están desocupadas en la ciudad de Málaga y que son de multipropietarios, de grandes tenedores, sean recuperadas por parte del Ayuntamiento para ser puestas a disposición de las familias trabajadoras".

"Son cinco propuestas que podrían adoptarse si el Ayuntamiento tuviera voluntad política mañana para recuperar más de 40.000 viviendas que están en el mercado especulativo y ponerlas a disposición de las familias trabajadoras y para garantizar que todas las familias que han sido desahuciadas y que hoy están durmiendo en la calle tengan una solución de emergencia a la voz de ya", ha concluido.