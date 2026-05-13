Málaga protagoniza la antepenúltima etapa de La Vuelta 2026, que inicia en Vélez-Málaga y acaba en Estepona

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la presentación de la etapa 19º de La Vuelta 2026, que discurrirá de manera íntegra por la provincia malagueña. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Málaga protagonizará la etapa 19º de La Vuelta 2026, que discurrirá de manera íntegra por la provincia el próximo 11 de septiembre. Con salida desde Vélez-Málaga y llegada a meta en el puerto de Peñas Blancas (Estepona), el pelotón recorrerá un total de 205,1 kilómetros pasando por municipios como Rincón de la Victoria, Málaga, Cártama, Coín, Alozaina, Ronda o Marbella.

Según ha concretado la Diputación de Málaga en una nota, el Salón de Pasos Perdidos de la propia institución provincial ha acogido este miércoles la presentación de esta jornada, en la que han participado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el director general de La Vuelta, Javier Guillén; y los alcaldes de Vélez-Málaga y Estepona, Jesús Lupiáñez y José María García Urbano, respectivamente.

Por su parte, Salado ha señalado que en la provincia hay "una gran afición al ciclismo" y ha añadido que es un territorio "ideal para la práctica de este deporte", puesto que combina la belleza del litoral con la de unas montañas "muy duras".

Al hilo, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha destacado que en este municipio y toda la Axarquía "se siente el ciclismo con mucha afición, ya que es un territorio que se presta para la práctica de este deporte de manera intensa".

Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha incidido en que este deporte es "uno de los que dan más espectáculo y atraen a más aficionados", y ha explicado que los vecinos están esperando con "ilusión" la llegada de La Vuelta.

En contexto, esta competición llega a 190 países de todo el mundo, con más de tres horas de retransmisión diaria en directo por televisión. "Al final de La Vuelta estaremos ya por encima de los 450 millones de audiencia acumulada y creciendo", ha apuntado Guillén.

Con esta serán ya 44 las veces que una etapa de La Vuelta saldrá de un municipio de la provincia de Málaga y la segunda vez que lo hará desde Vélez-Málaga; la provincia habrá acogido 37 etapas finales y será la tercera meta en Peñas Blancas; y este año se cumplirá la decimonovena ocasión en que se disputará una etapa de La Vuelta íntegramente dentro de la provincia.

En esta línea, los expertos consideran que puede ser una buena jornada para escapadas, ya que los ciclistas comenzarán en un recorrido bastante llano que se irá complicando en la Serranía de Ronda para llegar a una meta en alto "que se espera muy espectacular". La etapa incluye cuatro puertos de montaña y un final en Peñas Blancas que acumula más de 1.200 metros de desnivel y más de 19 kilómetros.

En este sentido, Salado ha apuntado que la Diputación de Málaga participa prácticamente en todos los grandes eventos deportivos que se celebran en la provincia "porque se busca asociar nuestro territorio con los valores del deporte y porque esta estrategia está dando buenos resultados en cuanto a la proyección internacional de la provincia", que se traduce en "ingresos, dinamismo económico, empleo y generación de riqueza" para los malagueños.

En suma, esta edición de La Vuelta tiene un marcado carácter internacional y, especialmente, mediterráneo. Comenzará en Mónaco y terminará en Granada, pasando por Francia y Andorra. Cuatro países en total, con un "amplio protagonismo andaluz" en sus etapas finales --diez de las 21 etapas transitan por alguna provincia andaluza--.

"Estamos ante una nueva oportunidad de disfrutar del mejor ciclismo del mundo y de dar a conocer los encantos de nuestra provincia, todo ello envuelto en el marco de una competición que funciona de maravilla, con una organización extraordinaria", ha manifestado el presidente de la Diputación.

El director general ha asegurado que esta edición será "histórica para Andalucía", puesto que estarán presentes las ocho provincias, y ha vaticinado que la etapa del 11 de septiembre será "muy importante" desde el punto de vista deportivo para la clasificación general, ya que será la antepenúltima.

También ha indicado que se presenta un concepto nuevo complementario, que se ha llamado 'La Vuelta es más', una iniciativa que permitirá hablar de deporte, turismo, sostenibilidad, movilidad y orgullo para "despertar inspiración, generar conexiones y movilizar a la sociedad para pedalear juntos hacia un mundo más unido, solidario y sostenible".