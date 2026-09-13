Con Málaga reclama medidas urgentes para reforzar el servicio de socorrismo y mejorar la seguridad de las playas

Manifestación en imagen de archivo de Con Málaga - CON MÁLAGA

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Con Málaga ha anunciado que llevará a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental e Innovación una moción que reclama medidas urgentes para garantizar un servicio de salvamento y socorrismo con medios suficientes, personal cualificado y condiciones laborales dignas.

Según ha indicado el grupo en un comunicado, Con Málaga considera que el Ayuntamiento debe "asumir plenamente sus responsabilidades como titular del servicio y garantizar que cada playa y cada turno cuenten con una dotación adecuada de profesionales, equipamiento y capacidad de respuesta".

La formación plantea una auditoría independiente del servicio municipal de salvamento y socorrismo, que evalúe la dotación real de personal por playa y turno, la cualificación y experiencia de los profesionales, los tiempos de respuesta, la cobertura efectiva de las torres de vigilancia y el cumplimiento de las ratios y obligaciones recogidas en el contrato.

El informe deberá analizar también el estado y disponibilidad de los medios sanitarios, vehículos, embarcaciones, equipos de comunicación y material de rescate, según la formación.