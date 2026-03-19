Málaga reivindica el legado de Bernardo de Gálvez en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado; el delegado territorial de Turismo y Acción Exterior, Carlos García; y el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este jueves la presentación oficial del proyecto 'De Gálvez 250', una iniciativa cultural organizada por The Hispanic Council junto al Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, que se conmemorará el próximo 4 de julio de 2026.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; el delegado de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García; y el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, quienes han coincidido en destacar la relevancia de esta efeméride como "una oportunidad para reivindicar el papel decisivo de España en la independencia estadounidense y proyectar internacionalmente el legado histórico de Málaga a través de la figura de Bernardo de Gálvez".

Durante su intervención, Daniel Ureña ha recordado que la contribución española a la independencia de Estados Unidos no se limita a las victorias militares de Pensacola y Mobile protagonizadas por el malagueño Bernardo de Gálvez, sino que se remonta incluso a los años previos a la entrada oficial de España en el conflicto en 1779.

"Bernardo de Gálvez es una de las figuras históricas que permiten entender hasta qué punto la historia de España y la de Estados Unidos han estado entrelazadas desde el origen de la nación americana. No se puede entender la historia y la cultura de Estados Unidos sin tener en cuenta la huella de España, de la que Bernardo de Gálvez es uno de sus grandes símbolos", ha señalado.

Por su parte, tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el delegado de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Carlos García, han subrayado la importancia de impulsar iniciativas conjuntas que permitan poner en valor el patrimonio histórico de la provincia y reforzar la proyección internacional de Málaga, especialmente en un contexto en el que el peso cultural, económico y social de lo hispano en Estados Unidos es cada vez más relevante.

Salado ha afirmado que "tenemos el deber de difundir la vida y la gesta de este valiente militar y sagaz diplomático" y ha señalado que "tenemos motivos para estar orgullosos de nuestra historia, de nuestro legado y de nuestros vínculos con América".

Asimismo, ha recordad que la Diputación nombró a Bernardo de Gálvez Hijo Predilecto de la Provincia a título póstumo en 2022 y el reconocimiento a su figura en Estados Unidos es tal que su retrato cuelga en las paredes del Capitolio.

UN PROYECTO PARA REFORZAR EL VÍNCULO TRANSATLÁNTICO

El proyecto 'De Gálvez 250' se articula en torno a dos ejes principales orientados a difundir el legado histórico compartido entre España y Estados Unidos.

Por un lado, contempla la elaboración de un informe académico de referencia titulado 'The Role of Hispanics in the Independence of the United States of America', desarrollado por el historiador estadounidense Thomas E. Chávez, reconocido especialista en la presencia española en Norteamérica.

Este trabajo aporta una perspectiva historiográfica rigurosa desde el propio ámbito académico estadounidense, reforzando el alcance internacional del proyecto.

Por otro lado, la iniciativa incluye un ciclo de seis conferencias que se celebrarán en distintos espacios emblemáticos de Málaga entre abril y julio de 2026, con la participación de historiadores, escritores, académicos y divulgadores de reconocido prestigio.