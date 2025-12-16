Málaga reivindica su legado tecnológico en la celebración del centenario del cable submarino de Italcable

Acto de celebración del centenario del cable submarino de Italcable de Málaga. - UMA

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha conmemorado este martes el centenario del cable submarino que conectó Italia y América, a través de un nodo local construido por la compañía Italcable y lo ha hecho desde el edificio original, actual sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en un acto promovido por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga (UMA) y el Colegio Profesional de Ingeniería de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla.

En este acto conmemorativo han participado el rector de la Internacional de Andalucía, José Ignacio García; el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, Pedro Jesús Maireles; así como el director de la escuela de telecomunicación, Rafael Godoy, la decana del colegio oficial, Ainoa Celaya y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha clausurado el evento.

La Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici Sottomarini (Italcable) nació en 1921 con el objeto de construir un cable trasatlántico para comunicaciones telegráficas que conectase Italia con Estados Unidos y América del Sur. Para ello, diseño un trazado que partía de Anzio (Roma) y llegaba hasta Málaga, donde se dividía en dos ramales para sus conexiones con destino a Buenos Aires y Nueva York.

Así, a través de un comunicado han recordado que en 1925 se inauguró el Edificio Italcable, hoy conocido como Mena, tras su adquisición por parte de la cofradía a finales de los ochenta.

El rector de la UNIA ha subrayado como "aquel cable permitía que la tecnología conectara personas y, ahora, este edificio, sede universitaria, permiten que las personas se encuentren a través del conocimiento y la formación de posgrado".

Así, ha recordado la anécdota de que el rey Alfonso XIII contactó con los aviadores del primer avión en trazar vuelo directo a América Latina, el Plus Ultra, y que "décadas después, Málaga mantiene un fuerte vínculo al otro lado del Atlántico gracias a la actividad universitaria".

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica de la UMA ha señalado que "este centenario nos invita a mirar al pasado con admiración y reconocer el legado tecnológico que sigue vivo en la actualidad".

En este sentido, ha afirmado que este cable submarino "contribuyó a la integración entre naciones y continentes, siendo, más que una infraestructura, una herramienta clave para la diplomacia, el comercio y las relaciones entre personas".

El alcalde de Málaga ha cerrado el evento y ha puesto en valor cómo la ciudad "ha jugado y juega un papel histórico en la conectividad entre Europa y América, gracias a que reúne las mejores condiciones, con dos universidades públicas, y cuenta con un importante talento local y una gran capacidad para atraer talento de todo el mundo".

El acto ha contado con dos ponencias que han puesto en contexto este hito tecnológico. La primera, titulada 'Cables submarinos: sostén de un mundo conectado' ha corrido a cargo de Ritha Rodríguez Pintado, Technical Manager de Desarrollo de Servicios en Telxius.

La segunda ha sido responsabilidad de Rafael Pérez Jiménez, catedrático de Teoría de la Señal de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria y doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, que ha hablado sobre los '100 años de Italcable en Málaga: historia del cable submarino'.