Málaga, representada en un desfile de moda en París por el diseñador Rafael Urquizar

Presentación del desfile correspondiente a la colección 'Malaka', del diseñador Rafael Urquizar. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diseñador malagueño Rafael Urquizar presentará el próximo 2 de octubre en París su nueva colección Primavera-Verano 2027. Titulada 'Malaka', está inspirada en Málaga y en el Mediterráneo. El proyecto cuenta con el respaldo de la Diputación, a través de su marca promocional 'Málaga de Moda', junto al Ayuntamiento de Málaga.

Así lo ha dado a conocer este lunes en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga el propio diseñador, Rafael Urquizar, junto a la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, y el concejal delegado de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial del Ayuntamiento de Málaga, Juan Carlos Giardin.

Asimismo, el proyecto cuenta también con el apoyo de Automotor Premium, de Grupo Safa Motor; y Vueling. Antonio Eloy e IDEM, quienes participan como colaboradores.

El desfile de presentación tendrá lugar a las 13,00 horas en el Hôtel Le Marois de la capital francesa, y supondrá la segunda presentación de la firma en París durante este año 2026, tras el estreno de 'Vertige' el pasado mes de marzo.

La firma de Urquizar presentará 35 diseños exclusivos concebidos como una inspiración de forma contemporánea en las raíces de Málaga, su historia y su relación con el Mediterráneo, exportando la identidad cultural de la ciudad.

El nombre de la colección procede de la antigua denominación fenicia de Málaga. A partir de esta referencia, Rafael Urquizar construye una propuesta vinculada a las culturas que han dejado su huella en la ciudad y a un patrimonio que permanece en la identidad colectiva, aunque no siempre resulte visible.

"La colección 'Malaka' está inspirada en la Málaga de siglos y siglos, en tantas culturas que han pasado por aquí y tantas que se han quedado, dejándonos un patrimonio enorme. Un patrimonio que quizá no vemos, pero que está dentro de cada uno de nosotros, en nuestro ADN", ha explicado Urquizar.

Malaka llevará a la pasarela un hilo conductor concebido desde el inicio para construir una propuesta compacta. Las siluetas mantienen la importancia de la estructura que caracteriza el trabajo de Rafael Urquizar, con líneas limpias, volúmenes precisos y una relación constante entre patronaje, cuerpo y movimiento.

La selección de materiales combina algodones y sedas con tejidos tecnológicos incorporando además complementos --pendientes, pulseras y chokers-- desarrollados conjuntamente con la diseñadora Elena Fajardo.

La colección incorpora brocados y gasas de seda, bordados y una red que remite a las utilizadas por los pescadores. Las combinaciones cromáticas se construyen mediante cortes y piezas de distintos colores que generan el dibujo desde el propio patrón, en lugar de recurrir a estampados convencionales.

Esperanza González ha explicado que es la segunda vez que el malagueño viaja a París de la mano de la Diputación de Málaga, lo que supone un "orgullo que lleve el nombre de la provincia más allá de nuestra fronteras" y que esta colaboración forma parte de la estrategia de internacionalización para las firmas adheridas a la marca de institución provincial durante este año.

"El regreso a París da continuidad a la proyección internacional de la firma con una propuesta que parte de Málaga, su historia y su relación con el Mediterráneo", ha afirmado González.

Formado en París en 'Esmod International Fashion Group', Rafael Urquizar desarrolla desde hace más de cuatro décadas una trayectoria ligada a la costura, el prêt-à-couture y la moda nupcial. Su trabajo se apoya en el conocimiento técnico, el patronaje, la estructura y los procesos propios del 'atelier'.