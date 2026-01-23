Málaga reúne a 200 expertos en el 19 Symposium de Pediatría y Vacunas para reforzar la prevención pediátrica organizado por el Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay - QUIRÓNSALUD

El 19 Symposium de Pediatría y Vacunas, organizado por el Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay, se clausura este viernes tras dos intensas jornadas de actualización científica, debate clínico y puesta en común de experiencias, con la participación de 200 profesionales sanitarios procedentes de distintos puntos del país.

El encuentro ha contado también con la presencia del doctor Luis Carlos Blesa Baviera, presidente de la Asociación Española de Pediatría, y del doctor Tomás Urda Valcárcel, director gerente del Hospital Quirónsalud Málaga, subrayando el respaldo institucional a un encuentro que se ha consolidado como una de las citas científicas más relevantes del calendario pediátrico nacional.

El doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga y director del Grupo Pediátrico Uncibay y del simposio, destacó la importancia del carácter práctico y participativo del evento: "estamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos propuesto. Hemos abordado aspectos clave para la Pediatría, especialmente las infecciones respiratorias, logrando una actualización muy importante a través de presentaciones de alto nivel científico y del análisis directo de casos clínicos, donde cada profesional ha podido aportar su experiencia", explicó.

El encuentro contó además con la participación de destacados expertos nacionales como Federico Martinón-Torres, asesor de la OMS; José Yuste, del Centro Nacional de Microbiología; David Moreno, miembro de la Ponencia de Vacunas; Belén Aguirrezabalaga, vicepresidenta de la Sepeap; Iván Sanz-Muñoz, del Centro Nacional Español de la Gripe; Josep de la Flor i Brú; Fernando Baquero; Jesús García Pérez; Lucía López Granados; Pepe Serrano; Valentín Pineda, del Comité Vacunas AEP; Jaime Pérez Martín, de la Dirección General de Salud Pública de Murcia y presidente de la AEV.

Y también con José Antonio Navarro, asesor del Ministerio de Sanidad; Maite Gómez, de la Gerencia de Atención Primaria y enfermera especialista en pediatría; y Fernando Moreno Jabato, investigador en IBIMA, entre otros destacados profesionales. Todos ellos participaron activamente en debates y conclusiones, enriqueciendo el intercambio de conocimientos.

El doctor Baca también resaltó la logística del simposio ante las dificultades de desplazamiento derivadas del reciente accidente ferroviario: "ha sido una labor muy intensa durante más de 72 horas para resolver los problemas logísticos. Gracias a ese esfuerzo, todos los ponentes y expertos previstos han podido estar presentes y transmitir sus conocimientos. A nivel de asistentes, se ha producido una ligera disminución por los problemas de desplazamiento, pero aun así hemos contado con un total de 200 participantes", afirmó.

Durante la jornada de clausura, los debates se centraron en los calendarios vacunales y en la necesidad de un mayor consenso científico entre comunidades autónomas, así como en patologías respiratorias, meningitis y la integración de la inteligencia artificial en la prevención y detección precoz de brotes.

"La inteligencia artificial ya ha comenzado a integrarse en nuestro ámbito, permitiendo avances muy relevantes en prevención y en la detección precoz de brotes antes incluso de que se produzcan", concluyó el doctor Baca.

El evento finalizó con un resumen y conclusiones a cargo de todos los expertos participantes, quienes subrayaron la importancia de avanzar hacia una pediatría más preventiva e integral.

"La incorporación de herramientas innovadoras, la actualización continua de los calendarios vacunales y el intercambio de experiencias entre profesionales son avances esenciales que refuerzan la prevención activa y la seguridad de los niños", concluyó el doctor Baca, reforzando el compromiso del simposio con la formación continua y la mejora constante de la atención pediátrica, consolidando a Málaga como un punto de referencia nacional en el ámbito de la prevención y la salud infantil.