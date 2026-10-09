Málaga reúne a más de 200 profesionales para debatir el futuro de la Neonatología - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga acoge el 13 Encuentro de Neonatología, organizado por el Servicio de Neonatología y Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay, liderados por el doctor Manuel Baca, donde más de 200 profesionales sanitarios procedentes de 25 provincias españolas comparten actualización de conocimiento.

El doctor Manueal Baca ha estado acompañado en la inauguración por el doctor Tomás Urda, director territorial de Quirónsalud Andalucía y director gerente del Hospital Quirónsalud Málaga; Lucía Yeves, delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga; el doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga; y Paco Cantos, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

La reunión, bajo un lema que resume su filosofía: "desde el recién nacido sano al gravemente enfermo", congrega a especialistas de algunos de los principales hospitales y grupos de investigación españoles, para la que en esta edición además la Organización ha facilitado 100 becas de asistencia.

Manuel Baca Cots, director del Encuentro y jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga, ha incidido en que "la Neonatología está viviendo cambios muy rápidos. Queremos discutir qué innovaciones tienen ya capacidad para modificar nuestra práctica, cuáles necesitan todavía más evidencia y, sobre todo, qué deberíamos empezar a hacer de otra manera cuando volvamos el lunes a nuestros hospitales".

El programa aborda algunas de las controversias más complejas de la Neonatología actual. Entre ellas, los límites de viabilidad a las 22-23 semanas de gestación, la utilización de hipotermia (estabilización de lesión cerebral) entre las 33 y 35 semanas o el manejo del dolor durante determinados procedimientos respiratorios.

La inteligencia artificial aplicada a la predicción del deterioro neonatal será otro de los temas de debate. La doctora Ana Alarcón, jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu, planteará hasta qué punto estas nuevas herramientas pueden anticiparse al empeoramiento del recién nacido.

A ello se sumarán cuestiones que están modificando ya la asistencia neonatal: prevención del VRS, reanimación, ventilación y vía aérea difícil, nutrición, microbiota, sepsis, transfusiones, protección cerebral y seguimiento del prematuro después de abandonar la UCI neonatal.

Una de las principales novedades de esta edición será la apuesta por la simulación clínica. Durante la mañana del pasado jueves 8 se desarrolló un módulo práctico de ecografía torácica neonatal y entrenamiento sobre casos clínicos, dirigido por la doctora Rebeca Gregorio, del Hospital Infantil Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

La formación práctica tendrá continuidad durante el Encuentro, con contenidos relacionados con reanimación neonatal, ventilación, vía aérea difícil y videolaringoscopia, buscando trasladar la actualización científica a situaciones próximas a la práctica clínica real.

El programa mirará también hacia algunas de las fronteras actuales de la investigación. La placenta artificial y sus dilemas éticos protagonizarán una de las sesiones del viernes, junto con una revisión de avances en terapias celulares, hemodinámica guiada por ecografía funcional y nuevos sistemas de soporte extrauterino.

El objetivo es diferenciar qué innovaciones pertenecen ya al presente asistencial, cuáles pueden modificar la práctica clínica en los próximos años y cuáles continúan todavía en el terreno de la investigación.

El 13 Encuentro incorpora además este año un Encuentro Institucional de Innovación y Tecnología en Neonatología, que se celebró el jueves, día 8, antes de la inauguración oficial.

Así, la iniciativa reúne a responsables institucionales y sanitarios, profesionales y representantes de compañías vinculadas a la innovación neonatal, con el propósito de poner en contacto las necesidades de los profesionales con nuevas tecnologías y proyectos y explorar posibles iniciativas de colaboración y desarrollo.

El Encuentro cuenta con 2,1 créditos de formación continuada de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y está avalado por la Sociedad Española de Neonatología y la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental.

Tras dos días de ciencia, controversias y formación práctica, la reunión termina planteando a sus participantes una pregunta deliberadamente sencilla: "antes de irnos... ¿qué cambiaremos el lunes?".