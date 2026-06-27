Málaga sale a la calle para reclamar viviendas dignas y asequibles acordes con la realidad de los sueldos

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

'Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos'. Ese ha sido el lema de la gran manifestación que este sábado ha llevado a miles de personas a recorrer las plazas y calles del centro de la ciudad de Málaga en señal de protesta en una reivindicación que, como en otras convocadas en torno al problema del acceso a la vivienda, ha vuelto a contar con una muy amplia participación, 4.500 personas según datos aportados desde la Subdelegación del Gobierno.

Los portavoces de Málaga para Vivir --la plataforma convocante--, Lula Mir y Alberto Martín, han afirmado que "hemos llegado a un límite" en la capital de la Costa del Sol, donde, según ha dicho, se registran "los peores salarios" junto a "los precios de la vivienda" más altos.

Antes del comienzo del recorrido de esta cuarta manifestación convocada desde junio de 2024 contra la crisis habitacional en Málaga, han criticado que dicha crisis "está destruyendo el territorio" y han asegurado que "la única manera de que el rentismo camine hacia adelante es que la vecindad camina hacia atrás", por lo que han insistido en que "vamos a invertir: las vecinas caminan para adelante y el rentismo camina para atrás".

Los portavoces han explicado que desde la plataforma se están organizando "para ir hacia una huelga general", y han rechazado esperar a que las instituciones actúen, ya que han considerado que "saben perfectamente cómo se regula el precio de la vivienda" y "cómo se protege a la ciudadanía, y no lo están haciendo".

En este sentido, han criticado que las instituciones públicas "solo dejan caer las medidas que necesitamos" y "solamente permiten que vengan matones a desahuciar a las familias en peligro de vulnerabilidad".

También señalan que desde la primera manifestación del 29 de junio de 2024, "la situación de la vivienda no ha hecho más que empeorar" y han criticado que los gobiernos "no se están haciendo cargo de la situación".

Así, han subrayado que se está abriendo un proceso "que se dirige hacia una huelga general por la vivienda, que interrumpa este proceso de mercantilización de la vivienda y de precarización de la vida".

Por último, han hecho hincapié en destacar que la plataforma actúa para recuperar la huelga como herramienta de lucha reconocida, y han indicado que trabajan "codo a codo" en este objetivo con colectivos que han logrado victorias mediante movilizaciones.

La movilización ha partido de la plaza de la Merced para recorrer varias calles del centro de Málaga hasta llegar a la plaza de la Constitución donde se ha leído un manifiesto. Málaga Vivir ha estimado en 25.000 personas el seguimiento de la marcha de protesta, mientras que la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha señalado que han sido 4.500 los participantes.

VALORACIONES POLÍTICAS

El PSOE de Málaga se ha sumado a esta manifestación que, para los socialistas, expresa "el clamor" de miles de malagueños ante una situación "insostenible" de precios, expulsión vecinal y falta de acceso a una vivienda digna.

La portavoz del PSOE de Málaga y parlamentaria andaluza, Ana Villarejo, ha advertido de que la vivienda se ha convertido en "algo completamente inaccesible" en la ciudad. "Los precios del alquiler y de la compra están totalmente desconectados de los salarios y de la realidad económica de los malagueños y las malagueñas", ha señalado.

Villarejo ha criticado que los jóvenes no pueden emanciparse, que muchas familias destinan una parte "desorbitada" de sus ingresos a pagar una vivienda y que cada vez más vecinos se ven obligados a abandonar sus barrios. "Esto no es una situación coyuntural, es un problema estructural", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado como responsables al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que tiene las competencias en materia de vivienda en Andalucía", y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "que ha convertido una ciudad de malagueños en una ciudad de turistas".

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha reclamado "un cambio radical del modelo de ciudad" y ha criticado que en Málaga convivan salarios medios brutos anuales de alrededor de 22.000 euros con viviendas de lujo que se venden "por catálogo" por varios millones de euros.

Así, ha denunciado el incremento de los precios del alquiler, la expulsión de más de 40.000 malagueños de entre 25 y 40 años en los últimos años y el crecimiento de precios de hasta más del 150% en determinadas zonas de la ciudad.

De otra parte, IU ha celebrado que la movilización de este sábado haya sido "masiva" y ha avisado de que la sociedad malagueña "ha perdido la paciencia" ante el problema de la vivienda. "No pararemos hasta echar a especuladores y manijeros", añaden.

El coordinador de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha señalado: "Esta manifestación es prueba de que la lucha por la vivienda es la lucha de la democracia en nuestro tiempo, porque el derecho a la vivienda es hablar de un país para todos y todas y no solo para especuladores".

Valero ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de trabajar para el sector inmobiliario y que aplique la Ley de Vivienda. Que deje de trabajar para que especulen unos pocos y que proteja a las familias trabajadoras andaluzas. Y también queremos que el Congreso vuelva a llevar ese decreto antidesahucio".

"No puede haber ninguna familia a que la expulsen a la calle por no poder pagar el alquiler. Así que se lo decimos claro al PP, a Vox y a la gran patronal del sector inmobiliario. Nuestras vidas valen mucho más que su negocio", ha zanjado Valero, que ha estado acompañado por el parlamentario de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, y la coordinadora de IU Málaga y concejala en la oposición en la capital, Toni Morillas.

También el concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Nicolás Sguiglia, ha calificado de "éxito rotundo" la "multitudinaria" manifestación, que, ségun ha dicho, demuestra "el profundo malestar que existe en Málaga con un mercado de la vivienda completamente descontrolado y con la ausencia de una regulación democrática que limite los precios y frene la especulación".

Para Sguiglia, la movilización representa un punto de inflexión político. "No hay nada que esperar del PP. Han demostrado durante años que son los operadores políticos de la especulación, que gobiernan para los fondos de inversión, las grandes inmobiliarias y quienes hacen negocio con un derecho básico, mientras expulsan a los vecinos y vecinas de Málaga de sus propios barrios", ha afirmado.