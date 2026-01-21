Málaga será punto de encuentro del XIX Symposium de Pediatría sobre vacunación infantil y bronquiolitis por VRS

Foto de archivo del 18 Symposium de Pediatría. - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay celebrarán los próximos 22 y 23 de enero de 2026 el XIX Symposium de Pediatría y Vacunas, una cita consolidada como referente científico nacional en el ámbito de la Pediatría, y que tendrá lugar en el Hotel Barceló Málaga (Vialia).

El encuentro vuelve a convertirse en "un punto de encuentro imprescindible para la actualización científica, donde la evidencia clínica, la innovación y la práctica asistencial se unen para seguir avanzando en la protección de la salud infantil y adolescente", explica el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga y director del Grupo Pediátrico Uncibay y del simposio.

Así, el programa refleja los principales avances en vacunología, enfermedades infecciosas y prevención pediátrica, con un enfoque eminentemente práctico y orientado a la toma de decisiones clínicas.

La edición de 2026 será inaugurada por el doctor Luis Blesa, presidente de la Asociación Española de Pediatría, y arrancará con un seminario inaugural dedicado al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) bajo el título "El futuro ya está aquí: VRS, innovación y nuevas miradas desde la pediatría", seguido de un coloquio abierto "El nuevo tablero del VRS: datos, decisiones y desafíos".

La prevención de las infecciones respiratorias vuelve así a situarse como una de las grandes prioridades en Pediatría y Salud Pública. Previamente se desarrollará un presymposium con el dermatólogo doctor José Antonio Llamas sobre actualización en dermatología pediátrica.

A lo largo de las dos jornadas del simposio, se desarrollarán además cuestiones clave, como la vacunación antigripal pediátrica, las estrategias innovadoras en vacunación escolar, la prevención frente al neumococo, los nuevos anticuerpos monoclonales frente al VRS, las enfermedades infecciosas emergentes y las inmunizaciones del niño viajero, con especial atención al dengue.

TECNOLOGÍA, IA Y VACUNAS DE NUEVA GENERACIÓN

Como novedad, y moderada por el vicepresidente del Colegio de médicos de Málaga y médico hospitalista del Servicio de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor José Antonio Trujillo, destaca en el programa la incorporación de la mesa "Entre patógenos, algoritmos y la nube: reinventando la prevención en pediatría", que abre el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos y las vacunas de nueva generación en la prevención de enfermedades infecciosas.

Esta cita mantendrá además uno de sus clásicos más esperados: la presentación interactiva del profesor de Pediatría doctor Juan Casado, una seña de identidad del encuentro que fomenta el debate clínico, la participación activa y el aprendizaje práctico.

El encuentro contará con la participación de figuras de primer nivel en pediatría, infectología, vacunología, microbiología y salud pública. Entre ellas, especialistas de la talla de Federico Martinón-Torres, asesor OMS; José Yuste, del Centro Nacional de Microbiología; David Moreno, miembro de la Ponencia de Vacunas; Belén Aguirrezabalaga, vicepresidenta de la Sepeap; e Iván Sanz-Muñoz, del Centro Nacional español de la Gripe.

También está prevista la asistencia de Josep de la Flor i Brú, Fernando Baquero, Jesús García Pérez, Lucía López Granados, Pepe Serrano o Valentín Pineda, del Comité Vacunas AEP; Jaime Pérez Martín, de Dirección General de Salud Pública Murcia y presidente AEV; José Antonio Navarro, asesor del Ministerio de Sanidad; Maite Gómez, de la Gerencia Atención Primaria y enfermera especialista en pediatría; y Fernando Moreno Jabato, investigador en Ibima, entre otros destacados profesionales.

Un elenco que refuerza el posicionamiento del Symposium como uno de los encuentros científicos más relevantes del calendario pediátrico nacional.

El encuentro se cerrará con un coloquio participativo sobre los calendarios vacunales, en el que se revisarán las actualizaciones más relevantes de la Asociación Española de Pediatría (AEP), del calendario interterritorial, del calendario andaluz y de las recomendaciones internacionales.

El simposio refuerza este año su compromiso con la accesibilidad, con un gran porcentaje de becas de inscripción gratuita, que incluyen tanto el programa científico como los espacios de encuentro profesional y social.

El evento cuenta con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (dos créditos) y mantiene su apuesta por una organización rigurosa y orientada a facilitar la participación activa.