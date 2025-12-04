Málaga TechPark celebra el legado de los pioneros que impulsaron la industria tecnológica en Málaga

Málaga TechPark ha celebrado "Los Primeros del Málaga TechPark", un coloquio homenaje a las personas que con visión y determinación encendieron la primera chispa de lo que hoy se ha convertido en un referente tecnológico global - MÁLAGA TECH PARK

Málaga TechPark ha celebrado "Los Primeros del Málaga TechPark", un coloquio homenaje a las personas que con visión y determinación encendieron la primera chispa de lo que hoy se ha convertido en un referente tecnológico global. Organizado por el grupo senior del club de directivos Málaga TechPark Execs junto a la Consejería de Industria, Energía y Minas, el evento, celebrado en el campus de EIG Education en la tecnópolis malagueña, ha reunido a actores clave del origen del parque para reflexionar sobre un camino pionero que ha transformado a Málaga.

Así, el acto ha contado con la presentación del presidenta del club y cofundador de Aertec, Antonio Gómez-Guillamón, y el delegado en Málaga de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga, Antonio García Acedo, quien ha destacado el impacto económico de Málaga TechPark no solo en la economía malagueña, donde representa un tercio del PIB, sino también a nivel regional. Por ello, ha recordado, este acto se ha enmarcado en las actividades que la Junta de Andalucía ha organizado por el Día de la Bandera, que se celebra este 4 de diciembre.

El actual director y propulsor de la tecnópolis malagueña, Felipe Romera Lubias junto a José Estrada Fernández, Álvaro Simón de Blas y José Blanco Arjona han repasado las más de tres décadas de una aventura que arrancó en 1992 cuando bajo el nombre original 'Parque Tecnológico de Andalucía - PTA' se inauguró oficialmente con apenas ocho empresas y unos 130 trabajadores.

Felipe Romera, ingeniero de Telecomunicaciones y figura clave en la transformación del parque desde sus primeras etapas, ha marcado con liderazgo el crecimiento del PTA hacia lo que hoy es Málaga TechPark. José Estrada Fernández, ingeniero con larga trayectoria en microelectrónica y tecnología, ha estado vinculado a las primeras grandes empresas que confiaron en el parque como base en la zona como Hughes Hughes Aircraft, una empresa de microelectrónica para coches de la General Motors.

Por su parte, Álvaro Simón de Blas, fue pionero en impulsar la incubación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico dentro del parque, contribuyendo a forjar su carácter innovador, y actualmente es el director de BIC Euronova. José Blanco Arjona fue uno de los primeros directivos de compañías instaladas en el parque como Ingenia, ahora Babel, y recordado por consolidar empresas tecnológicas en sus fases iniciales de implantación.

Desde aquellos comienzos, Málaga TechPark ha evolucionado hasta convertirse en un motor real de transformación económica, social y tecnológica. En 2024 cerró con una facturación récord de 4.181 millones de euros y cerca de 27.940 empleados, lo que supone un crecimiento del 11,3 % en empleo en tan solo un año.

Actualmente acoge más de 715 empresas incluyendo compañías nacionales e internacionales y ha disparado su influencia con una inversión sostenida en I+D que consolida su posición como hub tecnológico. El coloquio también ha servido para poner en contexto el papel estratégico de Málaga TechPark en la economía andaluza, como refleja la reciente publicación del Estudio de Impacto Económico elaborado por el Institute of Economics and Business for Society.

Esta investigación destaca que el parque genera un impacto conjunto sobre el PIB andaluz de 4.836,31 millones de euros, equivalente al 2,33% del total autonómico, con un peso aún mayor en la provincia (10,68%) y en la ciudad de Málaga (34,97%). Además, el estudio confirma que Málaga TechPark genera 70.968 empleos directos e indirectos, de los cuales más de un tercio están vinculados a la capital malagueña.

Igualmente el acto ha permitido además poner en valor la colaboración público-privada, la generación de talento joven de calidad y la historia de los profesionales que dieron forma al parque y que hoy inspiran a nuevas generaciones a construir un futuro todavía más ambicioso en Málaga TechPark.