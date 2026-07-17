Malaga TechPark firma una alianza con la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica

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MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha confirmado este viernes una reciente alianza con la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.

El acuerdo firmado por el director general de la SETT, Javier Ponce, y el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, tiene como objetivo el fortalecimiento del ecosistema de innovación de semiconductores a nivel nacional, en el marco de la llegada de imec a la tecnópolis malagueña, según afirman desde la organización en un comunicado.

Este centro representará una infraestructura de referencia en la estrategia nacional y europea de semiconductores que impulsará la cadena de valor de la industria y generará un efecto tractor y multiplicador que fortalecerá el ecosistema de microelectrónica en España.

Bajo el interés común de la SETT y Málaga TechPark, el convenio permitirá el uso de la SETT de los espacios en Málaga TechPark que faciliten tanto el seguimiento de la implantación del centro en el recinto, como la visibilidad del proyecto y otras actividades que apoyen el conocimiento y desarrollo del sector.

A través de esta colaboración, Málaga TechPark pone a disposición de la SETT, sin contraprestación económica, un entorno de trabajo en su sede social ubicada en la calle María Curie, además de facilitar el acceso a salas de reuniones y a su salón de actos.

La presencia de la entidad pública en la tecnópolis servirá para apoyar el desarrollo de esta infraestructura clave, financiada por el Gobierno de España en el marco del Perte Chip. Asimismo, las instalaciones acogerán material divulgativo, como paneles y maquetas, para proyectar la máxima visibilidad del Centro de Semiconductores entre los inversores, instituciones y profesionales que visiten el recinto.

El acuerdo trasciende el uso de instalaciones, ya que impulsa a Málaga TechPark como un espacio preparado para transformar el interés internacional en oportunidades reales de negocio y transferencia de conocimiento. En este sentido, la dirección del Parque y la SETT se han comprometido a coorganizar, al menos, dos eventos conjuntos.

Estos encuentros estarán destinados a identificar proyectos tractores y atraer socios estratégicos al ecosistema microelectrónico andaluz y español, respaldando iniciativas que puedan beneficiarse de los recursos del Perte Chip.

A finales de junio la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica reunió en Málaga TechPark a las compañías que trabajarán conjuntamente en la construcción del Centro de Semiconductores del imec, una iniciativa que supone una inversión de más de 500 millones de euros del Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que prevé la construcción de una sala blanca de prototipado de chips de nueva generación.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, ha asegurado que desde el Gobierno de España están "trabajando para convertir el talento, la investigación y la capacidad industrial en oportunidades reales de desarrollo económico y liderazgo tecnológico. El Centro de semiconductores que se va a construir en Málaga es una muestra de nuestro compromiso".

"Málaga TechPark es el destino para las empresas y el talento que definirá el futuro de Europa. Desde el Gobierno andaluz tenemos el compromiso inquebrantable de seguir impulsando este modelo de colaboración público-privada que genera un inmenso valor añadido, consolida nuestro crecimiento económico y nos sitúa a la vanguardia tecnológica del continente", ha valorado Carolina España, vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y presidenta de Málaga TechPark.

El contrato de las obras, adjudicado en mayo a través de la SETT por un valor de 168 millones de euros de inversión del Gobierno de España, está dividido en dos lotes.

El primero, por valor de 4,9 millones de euros, contempla el centro de suministro eléctrico mientras que el segundo, por valor de más de 163 millones de euros, incluye la redacción del proyecto de ejecución y las obras del complejo de I+D+i para obleas de 300 milímetros, incluyendo la construcción de una sala blanca y todos sus edificios auxiliares.

La llegada de la SETT se integra en la solidez de un ecosistema que, en la actualidad, cuenta con más de 719 empresas instaladas, genera una facturación superior a los 4.800 millones de euros anuales y da empleo a más de 29.000 profesionales de alta cualificación.