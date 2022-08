La malagueña María de Valdés, subcampeona de Europa en los 5 kilómetros de aguas abiertas

La nadadora se convierte así en la primera andaluza en subirse al podio en una gran competición internacional de aguas abiertas

MADRID/MÁLAGA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La malagueña María de Valdés se ha proclamado este sábado subcampeona de Europa en la final de la prueba de 5 kilómetros de aguas abiertas del campeonato continental de natación, que se está disputando en Roma.

De Valdés, natural de Fuengirola, se convierte así en la primera andaluza en subirse al podio en una gran competición internacional de aguas abiertas.

En este caso, la única en poder sobrepasarle ha sido la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, en un esfuerzo titánico que ha podido con la malagueña pese a llevar todo el peso de la carrera tras 'surfear' las revueltas aguas del Lido di Ostia.

Así, la nadadora suma una codiciada presea en los Europeos, que llegaron a reprogramarse dos veces por condiciones climatológicas adversas y mala mar. De este modo, De Valdés superó a la gala Muller, la italiana Gabrielleschi y la alemana Beck, las europeas que estuvieron por delante de ella en el Mundial de Budapest.

"Estoy muy contenta con esta medalla. Ha sido muy difícil porque el nivel era muy alto pero ha sido la recompensa de toda la temporada. Quería darlo todo desde el principio y saliera lo que saliera, que para eso he estado entrenando muy fuerte", reconoció la nadadora.

Un segundo puesto que es el resultado al "buen trabajo" de su equipo y la gente que le ha rodeado "en lo bueno y en lo malo". "Quería entrar bien en la última recta donde se iba a decidir todo. Es verdad que me he desviado un poco porque no veía bien la última recta, pero he luchado hasta el final", añadió.

Ahora, la nadadora luchará por conseguir otra presea en los 10 kilómetros de aguas abiertas y el relevo que se disputará este domingo. "Hay que soñar a lo grande. Al final es la distancia olímpica y quiero dar lo mejor también, por supuesto", concluyó.

De su hito se ha hecho eco el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha felicitado a la malagueña a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, donde indica que María de Valdés "hace historia".

"Enhorabuena por la plata en el Campeonato de Europa", ha escrito Moreno a De Valdés, quien ya es "presente y gran futuro para la natación española", ha afirmado.

Desde su ciudad, Fuengirola, también han mandado "un fuerte abrazo" a la nadadora. La alcadesa del municipio, Ana Mula, ha señalado que "nuestros deportistas nos siguen dando grandes alegrías"; y en el caso de María de Valdés, se trata de "toda una proeza fraguada con esfuerzo y constancia", ha escrito la regidora en sus redes sociales.