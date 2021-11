Maldonado apoya los asuntos de gestión en la Diputación de Málaga, una moción del PSOE y se abstiene en una del PP

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pasadas las nueve de la mañana ha dado comienzo el pleno ordinario de noviembre en la Diputación de Málaga donde el vicepresidente primero, Juan Carlos Maldonado, que anunció su salida de Ciudadanos el pasado lunes, se ha sentado, como es habitual, en la bancada presidencial junto al máximo responsable de la institución, Francisco Salado (PP), quien ha dado inicio al Pleno con normalidad.

En el orden del día, es decir, en cuestiones de gestión de la institución, Maldonado ha votado conforme a lo previsto, alineado con el PP, con quien Ciudadanos gobierna en coalición en la Diputación malagueña desde 2019. Por el momento no se ha tramitado su baja de la formación naranja por lo que ha emitido su voto como Cs.

Poco después, con el paso a las mociones ordinarias, y tras retirar las dos presentadas como Ciudadanos, Maldonado ha apoyado una moción del PSOE, al igual que Unidas Podemos, para reclamar a la Junta de Andalucía la reincorporación de 8.000 profesionales sanitarios cuyos contratos no han sido renovados. No obstante, no ha salido adelante al faltar varios diputados provinciales de la oposición y el no adscrito, Juan Cassá, en este caso al estar convaleciente de una operación, según han precisado fuentes consultadas por Europa Press.

Con la cabeza baja y la mirada puesta en el papel o al frente, sin prácticamente dirigirse la palabra con Salado, Maldonado también se ha abstenido en una moción presentada por el PP sobre el "veto" a Andalucía por parte del Gobierno de España con respecto a los nueve millones procedentes de los fondos europeos para la lucha contra el desempleo juvenil; que sí ha salido adelante al estar los 'populares' en mayoría simple.

A otra de los 'populares', sobre la promoción de la movilidad sostenible en la provincia de Málaga, Maldonado sí le ha dado su apoyo. Igualmente, el vicepresidente primero se ha abstenido en otra moción, en este caso del PSOE, relativa a la "restitución del recorte" realizado a las universidades andaluzas, que tampoco ha salido adelante por esa ausencia de algunos diputados provinciales.

En estos momentos, el Pleno ordinario de noviembre de la Diputación de Málaga continúa con el debate de otros asuntos, a la espera del inicio de las mociones urgentes presentadas a la sesión por las distintas formaciones políticas.