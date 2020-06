Maldonado vota en contra de que Cassá siga como portavoz del gobierno de Diputación y pone su cargo a disposición

El presidente de la institución destaca el trabajo del vicepresidente primero y entiende el rechazo de Ciudadanos

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario y urgente, convocado a última hora de este martes, para modificar la estructura organizativa de la institución, después de formalizarse el pase de Juan Cassá al grupo de no adscritos hace una semana, en otra sesión extraordinaria, y de que se anunciara que continuará como portavoz del cogobierno de PP y Ciudadanos y responsable del Área de Relaciones Institucionales.

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga y portavoz de Cs en la institución provincial, Juan Carlos Maldonado, ha votado en contra de todos los puntos del orden del día, tanto de la urgencia de la sesión extraordinaria, porque "no es algo urgente"; como de la modificación de la estructura organizativa de la institución. Además, ha puesto su cargo a disposición del presidente, Francisco Salado.

"Es un auténtico escándalo el pleno convocado por las formas y el fondo", ha dicho Maldonado, quien ha añadido que Cs "ha demostrado donde forma gobierno que es un socio leal y así lo ha sido hasta ahora con el PP".

"Al igual que en el Ayuntamiento de Málaga, no vemos ninguna razón ni explicación para que Cassá, que no tengo nada personal contra él, forme parte de ningún gobierno y menos donde Cs está gobernando", ha sostenido Maldonado, quien ha incidido en que forma parte de un partido político "que no apoya esta decisión del PP y del presidente --Francisco Salado--".

Por ello, ha indicado que Cs tendrá que aclarar la situación con el PP "pero no estoy en política para ser vicepresidente". "Mi objetivo no es un cargo sino contribuir a la regeneración democrática de las instituciones y lo que se vota hoy va en detrimento de mi visión personal y pongo mi cargo a disposición del presidente", ha sostenido.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha tomado la palabra por alusiones y ha respaldado el trabajo de Maldonado y el acuerdo con Ciudadanos, aunque ha entendido la postura de la formación naranja respecto a las responsabilidad de Cassá, aprobadas con el voto a favor del PP y del propio no adscrito.

"Puedo entenderlo; es una persona que se ha ido de su grupo y no entrega el acta", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que Juan Cassá "es un actor de la política malagueña y un actor protagonista que decide en la Diputación y en el Ayuntamiento y nuestra obligación es dar la máxima estabilidad a las instituciones por el bien de los malagueños".

Salado ha agregado que Cassá tendrá "los mismos emolumentos" que hasta ahora, entorno a 73.000 euros anuales: "Fue un diputado que apoyó a este presidente --tras las elecciones municipales-- y firmó el acuerdo de gobierno de Cs y PP y lo ha ratificado; ese pacto está vigente y se va a cumplir en esta legislatura".

Además, ha destacado el trabajo de Juan Carlos Maldonado al frente de las áreas que dirige y de la Vicepresidencia primera: "Ciudadanos y el PP van a seguir trabajando como una piña y entiendo su voto. Tenemos la total confianza en el grupo de Cs, estamos muy satisfechos con el trabajo de Maldonado y su equipo".

CASSÁ NO TENDRÁ TAREAS EJECUTIVAS

En este sentido, fuentes de la institución han asegurado a Europa Press que Juan Cassá no tendrá tareas ejecutivas en el Gobierno provincial ni formará parte de la junta de gobierno sino que sus tareas serán "representativas", entendiendo que se cumplen las condiciones de Ciudadanos.

Durante la sesión, los portavoces del PSOE, José Bernal, y de Adelante Malaga, Teresa Sánchez, han sido muy críticos con el PP y la forma en que ha convocado este pleno, que no han considerado urgente: "El pleno ordinario iba a ser hoy, se cambió al 1 de julio y se convoca hoy uno extraordinario pasadas las diez de la noche de ayer para este asunto, que no es urgente". El socialista ha señalado que lo aprobado este miércoles en el pleno respecto a Juan Cassá, y tras las declaraciones de Maldonado, no dan estabilidad a la institución "sino todo lo contrario".

Sánchez, por su parte, ha indicado que decisiones de este tipo "desacreditan la política" y hacen que la ciudadanía se aleje más de ella: "El PP para mantener el gobierno de una institución, con el dinero de todos, lo que hace es beneficiar a una persona para poder seguir manteniendo el poder a toda costa. Cassá saca una buena tajada gracias al PP y al PP le salen las cuentas para el Ayuntamiento de Málaga, que es el trasfondo de este asunto".