Mancomunidad Axarquía impulsa compromisos para promover acciones concretas por la igualdad en cada municipio

Acto de la Mancomunidad Axarquía por el 8M. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha participado en el acto de conmemoración del Día de la Mujer y ha asegurado que este año "el compromiso por la igualdad será directo y saldrá desde cada uno de nuestros ayuntamientos". "Y juntos tenemos que conseguir una comarca más igualitaria, más justa y empoderada", ha apostillado.

En este acto comarcal han participado también la vicepresidenta de Igualdad, Mari Carmen Moreno; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, Remedios Cueto, así como las y los portavoces de todos los grupos políticos con representación en el organismo mancomunado, alcaldesas, regidores, y ediles de los 31 pueblos de la Axarquía.

Martín ha dado importancia a la necesidad de "ser proactivos en los entornos más cercanos". "Tenemos que contribuir en desterrar conductas desiguales heredadas, defender la igualdad de oportunidades y despejar el camino hacia el empoderamiento. Es necesario desarrollar políticas transversales e inclusivas para lograr la igualdad real y no cesar en la labor formativa y educacional de hombres, mujeres, jóvenes y menores en edad escolar", ha apelado.

En este punto, ha animado "a denunciar situaciones de vulnerabilidad, conductas de abuso y maltrato en cualquier ámbito y de cualquier forma sí como condenando la brecha laboral, salarial y digital" y también ha puesto el énfasis en las mujeres del entorno rural "mucho más expuestas a estas desigualdades y con más valor del que se pregona".

"Muchos somos testigos de la aportación que estas mujeres hacen al progreso de la comunidad. Vaya aquí mi homenaje a ellas por su contribución al desarrollo y dinamismo de nuestros pueblos", ha reconocido el presidente de la Mancomunidad Axarquía, quien ha expresado un "compromiso firme contra el negacionismo de la violencia de género" y ha apostado por no dar "ni un solo paso atrás" en los logros de igualdad".

La vicepresidenta responsable del área de Igualdad ha explicado que este año el acto del 8M impulsado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ha buscado la implicación de los ayuntamientos "pasando de las palabras a los hechos, de los compromisos simbólicos a las acciones concretas".

"Implica revisar nuestras decisiones, nuestras políticas y nuestras prioridades para asegurarnos de que contribuyen a construir una sociedad más justa. Implica entender que la igualdad no es solo una causa de las mujeres, sino un objetivo colectivo que nos interpela a todas y todos, especialmente a quienes tenemos la capacidad y la obligación de impulsar cambios desde las instituciones", ha expuesto.

Moreno ha explicado que este acto lo han querido denominar 'La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía se compromete' con un símbolo "sencillo, pero profundamente poderoso: la silla vacía, que no representa ausencia. Representa lo que aún falta", ha expresado.

"Representa a las mujeres que no están en los espacios de decisión. A las que siguen soportando desigualdades silenciosas. A las que se les penalizó en el trabajo por estar embarazadas. A las que siguen siendo cada día invisibilizadas", ha citado como ejemplo la vicepresidenta.

Moreno ha apuntado que "esa silla no se quedará hoy vacía, porque cada representante político de nuestros ayuntamientos pasará por ella, se comprometerá con ella y depositará un compromiso concreto, medible y evaluable para llevar a cabo este año en materia de igualdad en sus municipios".

"No queremos palabras genéricas, no queremos declaraciones simbólicas y sí compromisos reales. Porque la igualdad no se declama, la igualdad se planifica, se presupuesta y se ejecuta", ha afirmado conminando a los ayuntamientos a que "los 365 días del año deben ser el Día de la Mujer".

Moreno ha asegurado que dese su área trabajaran "durante todo el año" y ha recordado algunas de las acciones con la comunidad escolar, como la 'Maleta Viajera' o el proyecto 'Gener-ando.ocio'. También ha comentado los avances que la institución está haciendo en materia laboral, al ser la primera mancomunidad de la provincia de Málaga en adherirse al Manifiesto por unas Empresas Libres de Acoso hacia las Mujeres, impulsado por la Junta de Andalucía.

Asimismo, la vicepresidenta del área de Igualdad ha informado de que la mancomunidad ha formalizado su incorporación a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras, "que reconoce y promueve políticas activas de conciliación y corresponsabilidad". "Porque hablar de igualdad es hablar también de tiempos, de cuidados y de oportunidades reales para mujeres y hombres", ha insistido.