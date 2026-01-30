Mancomunidad Axarquía insta a administraciones a realizar mejoras de la movilidad y el suministro eléctrico

Junta General de la Mancomunidad Axarquía. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Axarquía Costa del Sol ha aprobado esta semana en su última junta general dos mociones institucionales que afecta a la movilidad y al suministro eléctrico de los 31 municipios de la Axarquía, en las que se insta a las administraciones a acometer las mejoras necesarias en ambas materias.

"Quiero agradecer a todos los vocales que constituimos la Junta General que hayamos sacado adelante ambas mociones que son fundamentales por su relevancia socioeconómica y para el bienestar de los vecinos y vecinas de la comarca", ha manifestado el presidente de la institución mancomunada, Jorge Martín.

Al respecto, ha considerado que "tanto la mejora de la movilidad como el suministro eléctrico son dos prioridades para el desarrollo de la Axarquía Costa del Sol, que no es que marquen nuestro futuro sino que están condicionando nuestro presente". La Junta General está integrada por PP, PSOE, Por mi Pueblo, IU, GIPMTM, Axsí.

La moción relativa a las mejoras de la movilidad en la comarca de la Axarquía pasa por instar al Gobierno de España "a acometer de manera inmediata y urgente" la redacción y ejecución del proyecto del tercer carril de la autovía A-7 en su tramo este entre Málaga y Rincón de la Victoria, "como actuación prioritaria y estratégica para la movilidad y el desarrollo económico de la provincia".

La propuesta incluye solicitar al Ministerio de Transportes la implantación de carriles reversibles en los tramos de mayor saturación de la A-7 "como medida transitoria e inmediata para mejorar la fluidez del tráfico mientras se ejecuta el tercer carril"; y llevar a cabo la mejora y reordenación de los accesos y salidas de la A-7 en la zona este, especialmente entre El Limonar y Añoreta, siguiendo las propuestas técnicas elaboradas por los ayuntamientos afectados.

También la creación de una unidad de intervención rápida capaz de actuar de manera inmediata ante accidentes, averías o incidencias en la A-7, reduciendo su impacto sobre la circulación; así como poner en marcha un servicio público de grúa para vehículos pesados en la A-7, que permita retirar con la máxima agilidad camiones o furgones averiados que provocan retenciones prolongadas.

Asimismo, se insta a la Junta de Andalucía a redactar a la mayor brevedad posible todos los estudios y proyectos que permitan la inmediata licitación del proyecto de ampliación del metro de Málaga a Rincón de la Victoria; a reforzar y aumentar las frecuencias de transporte interurbano entre ambas ciudades así como con el resto de los municipios de la comarca de la Axarquía; y a dar solución con un segundo carril a los atascos de la carretera del arco a su paso por Vélez-Málaga.

También se ha incluido la necesidad de que la Administración autonómica realice el asfaltado de la carretera entre Periana y el término municipal de Riogordo, "teniendo en cuenta el mal estado y las rutas de transporte escolar existentes entre Riogordo-Periana, Alfarnate-Alfarnatejo y Mondrón-Periana". La misma medida para "todas aquellas carreteras que así lo necesiten priorizando su estado y nivel de tránsito".

En este punto también se ha incluido una reclamación al Gobierno central para el asfaltado de la A-7 a su paso por el término municipal de Vélez-Málaga, "cuyo firme se encuentra en muy mal estado". Por último, "reiterar el compromiso de la Diputación Provincial con la mejora de las infraestructuras y la movilidad en la provincia, así como con la defensa de los intereses de los malagueños frente a la falta de inversión y planificación del Gobierno central y de la Junta de Andalucía".

RED DE TRANSPORTE HORIZONTE 2030

Durante la exposición de motivos, Martín ha recordado que la Mancomunidad es la entidad responsable de la gestión y distribución de recursos hídricos de la comarca a través de la empresa pública Axaragua.

En la actualidad, la institución supramunicipal promueve junto con la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro y la Junta Central de Regantes de la Axarquía, el anteproyecto de una planta desaladora, infraestructura estratégica declarada de Utilidad Pública e Interés General del Estado y esencial para garantizar el suministro a los regadíos del Sur del Guaro y Axarquía.

Dicha desaladora requiere una potencia de 21 MVA --megavoltio-amperio--, disponiendo a día de hoy únicamente de cinco MVA concedidos, por lo que la institución comarcal ha solicitado al Gobierno central que garantice "la potencia que necesitará la desaladora dado que la planificación de la red de transporte condiciona directamente la disponibilidad de potencia y la capacidad de conexión en el área de Torre del Mar-Vélez-Málaga".

Es por ello que la Mancomunidad ha presentado una alegación, en el marco del trámite de información pública de la propuesta de planificación de la Red de Tranporte de Energía Eléctrica Horizonte 2030, donde se solicita la inclusión y programación prioritaria en la Planificación Eléctrica 2030 de las actuaciones necesarias para garantizar la disponibilidad de 21 MVA de potencia en la zona, mediante el refuerzo de la red de transporte o, en su caso, de la red de distribución asociada a la subestación de referencia.

Así, en la propuesta se insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que modifique la Propuesta de Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030, incorporando el refuerzo eléctrico necesario en la zona de Torre del Mar-Vélez-Málaga de nueva transformación 220/132 (sea en SET Montes o en SET Nerja) para garantizar la disponibilidad de 21 MVA destinados a la nueva desaladora promovida por la Mancomunidad, entre otros.

Se solicita, igualmente, que dicha actuación se programe como prioritaria, dada su relevancia hídrica, socioeconómica y ambiental. Asimismo, se ha incluido una enmienda para que "se tengan en cuenta los desarrollos urbanísticos e industriales de todos los pueblos y pedanías de la Comarca de la Axarquía para los refuerzos eléctricos necesarios".

Al inicio de la sesión, tomó posesión del acta de la Junta General, la teniente alcalde de Moclinejo, Arantzazu Villalba, en sustitución del regidor de este municipio, Antonio Muñoz. Además, los vocales guardaron un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.