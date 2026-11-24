Acto de conmemoración con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA COSTA DEL SOL

VÉLEZ-MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol, Jorge Martí, la vicepresidenta del área de Igualdad, Mari Carmen Moreno y la coordinadora del Instituto de la Mujer en Málaga, Remedios Cueto, han presidido el acto de conmemoración con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres que tendrá lugar este miércoles, 25 de noviembre.

En dicho acto, en el que se ha leído la Declaración Comarcal de Compromisos y se ha guardado un minuto de silencio por todas las mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, han participado alcaldes y ediles de toda la comarca, según ha precisado la entidad en una nota.

"La violencia machista no es un asunto privado, ni un problema lejano. Es una vulneración directa de los derechos humanos que sigue arrebatando vidas, limitando libertades y dejando cicatrices profundas en miles de mujeres, niñas y niños en todo el mundo", ha expresado Martín, animando a la denuncia "ante cualquier actitud machista en su entorno cercano" convencido que "debemos de creerlas, no dejarlas solas y convertirnos en su red de apoyo".

"Construir una sociedad libre de violencia es una tarea colectiva. No habrá verdadera democracia ni auténtica libertad mientras una sola mujer viva con miedo", ha añadido, reclamando "colaboración entre administraciones, una justicia ágil, protección real, unidad y exigencia en el incremento de recursos, que se gestionen y garanticen de forma estable para que sea efectiva su implementación".

"Éstos no pueden ser discutidos", ha sentenciado, señalando "la gran aportación que ha supuesto para la comarca la creación de un CMIM en el seno de Mancomunidad que asiste a todas las mujeres que lo precisen de nuestros 31 municipios". Por ello, ha agradecido el trabajo de las técnicas del CMIM Axarquía, el apoyo de la Junta de Andalucía para su puesta en marcha, y la implicación de los consistorios axárquicos.

Por su parte, la vicepresidenta responsable del área de Igualdad, Mari Carmen Moreno, se ha cuestionado sobre "qué tiene que ocurrir para que una mujer sea escuchada antes de que sea demasiado tarde", haciendo referencia a la violencia institucional concretada en la desprotección que sufre "cuando se duda de su palabra en los juicios, se cuestionan sus decisiones, se minimiza el sufrimiento o se cuestiona el hecho de que no hubiesen denunciado antes o porque no se marcharon en su momento".

"La justicia no puede convertirse en un examen de credibilidad para las víctimas. Y tampoco podemos ignorar el daño que provocan los discursos negacionistas. Cuando se cuestiona la existencia de la violencia de género, cuando se ridiculizan las políticas de igualdad o se presenta el número de mujeres asesinadas como una cifra irrelevante, no estamos asistiendo a un simple intercambio de opiniones, estamos debilitando el reconocimiento de un problema real y poniendo en cuestión las herramientas que hemos construido para combatirlo", ha resaltado la vicepresidenta de Igualdad.

Durante el acto, en el que han participado alcaldes y ediles de toda la comarca, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las 47 mujeres asesinadas a mano de sus parejas y exparejas durante 2026, siete de ellas en Málaga. Finalmente se ha leído la Declaración Comarcal de Compromisos 'Diez Compromisos. Treinta y un municipios. Una misma voz'.

Este decálogo de compromisos 'por una comarca libre de violencia de género' ha sido suscrito por los responsables públicos de la Axarquía que tienen el convencimiento de que "erradicar la violencia contra las mujeres exige voluntad política, acción institucional y transformación social".

Asimismo, Moreno ha hecho un breve balance del trabajo realizado por el equipo de técnicas del CMIM Axarquía Costa del Sol. "Durante el último año hemos atendido a 435 mujeres, dando respuesta a 2.836 consultas. El 75 por ciento de las mismas versaban sobre situaciones de violencia de género".

"En cuanto a las edades, observamos que cada vez son más las mujeres jóvenes que acuden a nuestros servicios. Una realidad que nos ofrece una doble lectura: por un lado, nos alerta del impacto de la violencia de género entre las nuevas generaciones; por otro, refleja que cada vez más mujeres conocen nuestros recursos, identifican la violencia y saben dónde acudir para pedir ayuda", ha informado.

Además, Moreno ha enfatizado el modelo de atención de este centro al ser itinerante. "Una comarca como la Axarquía, con municipios rurales y realidades muy diferentes, acercar los servicios no es una cuestión logística. Es una cuestión de igualdad. No podemos pedirle a una mujer que supere todas las barreras para llegar hasta un recurso", ha valorado, concretando que son las técnicas quienes acuden a los diferentes municipios para ofrecer "atención especializada allí donde nos necesitan".

"Porque vivir en un pueblo pequeño, carecer de transporte, depender económicamente de la pareja o vivir aislada no puede significar tener menos derechos ni menos oportunidades de prevenir o salir de la violencia", ha afirmado la vicepresidenta.

"Este compromiso se traduce también en actuaciones concretas desde el Área de Igualdad de la Mancomunidad. Actuaciones en materia de prevención y educación en igualdad para jóvenes y niños de la comarca", ha continuado Moreno, resaltando el proyecto denominado 'Radio Axarquía Coeduca', financiado por el IAJ y dirigido a cinco institutos de la comarca, que "utiliza la comunicación y la participación juvenil como herramientas para cuestionar estereotipos, desmontar desigualdades y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad".

Finalmente, también se ha puesto en marcha el proyecto 'Mancomunidad Axarquía Concilia', que se trata de ludotecas igualitarias durante las vacaciones de Navidad, "ofreciendo espacios educativos y de ocio para la infancia al mismo tiempo que facilitamos la conciliación de la vida familiar, laboral y personal".