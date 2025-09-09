La Mancomunidad Costa del Sol Occidental invertirá 1,5 millones de euros en mejorar la carretera de Los Pedregales

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, en una reunión para la planificación de las obras de la carretera Los Pedregales. - MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental va a invertir un millón y medio de euros en la mejora de la carretera de Los Pedregales, que transcurre entre los municipios de Estepona y Casares.

El presidente de la Mancomunidad Occidental, Manuel Cardeña, ha mantenido este martes una reunión para la planificación de las obras de la carretera, a la que han asistido el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, y representantes del Ayuntamiento de Estepona y de la empresa Urbaser, concesionaria del Complejo Ambiental de Casares.

A través de una nota, Cardeña ha señalado que "es una inversión que va a realizar la Mancomunidad a través de la concesión de Urbaser". "Se trata de mejorar el firme y la señalización de una carretera por la cual se transportan todos los residuos de los municipios de la Costa del Sol", ha dicho.

El presidente de dicha institución ha añadido que "debido a ese tránsito de camiones de gran tonelaje es necesario realizar estas obras que mejoren la vía, pero también beneficiarán a los vecinos de Estepona y de Casares, que la usan cada vez más frecuentemente para la intercomunicación entre ambos municipios".