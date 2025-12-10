La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental recupera 3.900 kilos de cápsulas de café desde marzo de 2024

Urbaser y la Alianza para el Reciclaje de Cápsulas de Café, Arecafé, firmaron en marzo del pasado año un acuerdo para recuperar y reciclar las cápsulas que llegan al Complejo Ambiental Costa del Sol - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha recuperado 3.900 kilos de cápsulas de café en el Complejo Ambiental Costa del Sol, que gestiona Urbaser, en el municipio malagueño de Casares.

Así lo ha informado la Mancomunidad en un comunicado, en el que detalla que Urbaser y la Alianza para el Reciclaje de Cápsulas de Café, Arecafé, firmaron en marzo del pasado año un acuerdo para recuperar y reciclar las cápsulas que llegan al Complejo Ambiental Costa del Sol y que los ciudadanos tiran al contenedor gris o amarillo.

El presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, ha aclarado que "los resultados son inferiores a las estimaciones que se habían realizado. Pero este dato es positivo pues entendemos que los ciudadanos están reciclando las cápsulas en los puntos específicos de recogida que Arecafé tiene establecidos en supermercados y otras ubicaciones y que se trasladan directamente a empresas recicladoras".

Además, ha añadido que "la recuperación de este material resulta muy difícil, por su tamaño, y se hace un gran esfuerzo desde el Complejo Ambiental Costa del Sol para recuperarlo".

Por periodos, en el pasado año 2024 se recuperaron 1.020 kilos de cápsulas, y en lo que va de 2025, próximo a concluir, ya se han alcanzado los 2.880 kilos.

Desde la Mancomunidad se recuerda que las cápsulas de café están hechas de aluminio o plástico. Para reciclarlas correctamente hay que depositarlas en puntos de recogida específicos distribuidos por los propios fabricantes. Aunque es habitual que se depositen, incorrectamente, en el contenedor amarillo o en el gris. Antes del acuerdo con Arecafé, estas cápsulas terminaban en el vertedero como material de relleno ya que no había gestores específicos para este tipo de residuo.

Arecafé es una entidad sin ánimo de lucro constituida por 24 empresas del sector cafetero español para la recogida de cápsulas de café y posterior tratamiento en plantas de reciclaje. Actualmente, Arecafé, a través de la red de Circularcaps, cuenta con más de 7.700 puntos repartidos en todo el territorio español. En concreto, en Andalucía, existen cerca de 503 enclaves de recogida de cápsulas de café usadas.

El acuerdo con la empresa contempla que Arecafé gestiona las recogidas y tratamiento final de los residuos de cápsulas de café clasificadas y recuperadas en el Complejo para lograr su reciclado, sin coste alguno para la Mancomunidad.

Arecafé no solo recoge y transforma los materiales de las cápsulas, ya sean de plástico o aluminio, sino que también les otorga una nueva vida. En las plantas de reciclaje, las cápsulas se procesan de la siguiente manera: se trituran para separar los restos de café; se separan según su material; el aluminio se funde y se reutiliza, ya que se puede reciclar infinitamente y el plástico se convierte en gránulos que se usan para hacer nuevos productos. Incluso los posos de café tienen un propósito: se convierten en abono, aprovechando su riqueza en nutrientes para la agricultura.