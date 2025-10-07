Mancomunidad Occidental refuerza compromiso ambiental con una flota sostenible para la recogida de residuos

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental está comprometida con la gestión responsable de los recursos y con la protección del medio ambiente y una muestra de ello es la puesta en marcha de una flota de vehículos sostenibles para la recogida selectiva de residuos.

Tras la reciente renovación del contrato del servicio de recogida selectiva de envases y papel-cartón con Urbaser, la empresa ha adquirido un total de 45 nuevos vehículos: 40 con etiqueta ECO y cinco con etiqueta CERO, los cuales, además, tienen baja emisión de ruido, han indicado en un comunicado.

Además, los nuevos camiones incorporan sistema de gestión, control y navegación de rutas, lo que mejora la eficiencia del servicio y reduce el impacto ambiental.

En concreto, según han detallado, 40 de esos nuevos vehículos utilizan motorizaciones con tecnología dualizada diésel-GLP (distintivo ECO), es decir que usan un motor térmico que funciona con combustible diésel y GLP (Gas Licuado de Petróleo) de forma combinada. Este combustible es más barato que los tradicionales, emite menos CO2 y menos sustancias contaminantes, lo que contribuye a una menor huella de carbono.

Entre estos vehículos se encuentran los camiones recolectores, camiones de mantenimiento, camiones lava-contenedores, furgoneta con equipo hidro-limpiador y camiones recolectores modalidad puerta a puerta.

Por otro lado, los otros cinco vehículos que integran la nueva flota son híbridos-enchufables. Todos tienen una reducida emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) o partículas, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad del aire.

El presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, ha señalado que "tan importante como recoger los residuos que generamos es, cómo hacemos esa recogida. Queremos impactar lo menos posible en esta tarea".

"La sostenibilidad no es una opción, es una responsabilidad. Con esta nueva flota, damos un paso firme hacia un modelo de gestión de residuos más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente para las comunidades a las que servimos", ha detallado.

También ha avanzado que se estima que la Costa del Sol genere anualmente una media de más de 21.000 toneladas de envases ligeros y más de 10.000 de papel-cartón. Por último, ha detallado que esta iniciativa, "que forma parte de la estrategia de descarbonización de Urbaser, permitirá reducir de forma significativa la huella de carbono asociada a la gestión de los residuos".