Manilva acoge por séptimo año el Campeonato de Andalucía A8 de Minibasket Masculino

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Manilva acoge por séptimo año consecutivo el Campeonato de Andalucía A8 de Minibasket Masculino, que del 23 al 25 de enero reunirá a más de 150 jugadores nacidos entre 2014 y 2015.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde de Manilva, Mario Jiménez; el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, y el vicepresidente y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés.

Juan Rosas ha destacado este evento como "uno de los campeonatos más importantes del baloncesto base andaluz" y ha subrayado que "refuerza el compromiso de la Diputación con el deporte base, además de servir de impulso para la provincia como destino deportivo".

Este campeonato, ha explicado el diputado, reúne a los mejores jugadores de cada provincia, que durante tres días se enfrentarán en 32 partidos en los pabellones de la Ciudad Deportiva de Sabinillas y las Viñas de Manilva. Se trata del primer paso para la confección de la selección que representará a Andalucía en el Campeonato de España.

Los partidos se jugarán en dos grupos de cuatro. Los días 23 y 24 se celebrará la primera fase, y el domingo 25 se disputará la final entre los dos primeros clasificados de cada grupo. Por su parte, los segundos de cada grupo se enfrentarán por el tercer y cuarto puesto; los terceros, por los puestos cuarto y quinto, y los últimos clasificados, por los puestos séptimo y octavo.

Cabe señalar que el torneo se podrá seguir en streaming en el canal de #FABTV, con estadísticas en vivo a través de la aplicación AficiónFAB.