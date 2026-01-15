Manilva acoge por séptimo año el Campeonato de Andalucía A8 de Minibasket Masculino

Diputación de Málaga impulsa el torneo que se celebra del 23 al 25 de enero en el Pabellón de las Viñas y la Ciudad Deportiva de Sabinillas

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde de Manilva, Mario Jiménez; el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, y el vicepresidente y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
Publicado: jueves, 15 enero 2026 13:59
MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Manilva acoge por séptimo año consecutivo el Campeonato de Andalucía A8 de Minibasket Masculino, que del 23 al 25 de enero reunirá a más de 150 jugadores nacidos entre 2014 y 2015.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde de Manilva, Mario Jiménez; el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, y el vicepresidente y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés.

Juan Rosas ha destacado este evento como "uno de los campeonatos más importantes del baloncesto base andaluz" y ha subrayado que "refuerza el compromiso de la Diputación con el deporte base, además de servir de impulso para la provincia como destino deportivo".

Este campeonato, ha explicado el diputado, reúne a los mejores jugadores de cada provincia, que durante tres días se enfrentarán en 32 partidos en los pabellones de la Ciudad Deportiva de Sabinillas y las Viñas de Manilva. Se trata del primer paso para la confección de la selección que representará a Andalucía en el Campeonato de España.

Los partidos se jugarán en dos grupos de cuatro. Los días 23 y 24 se celebrará la primera fase, y el domingo 25 se disputará la final entre los dos primeros clasificados de cada grupo. Por su parte, los segundos de cada grupo se enfrentarán por el tercer y cuarto puesto; los terceros, por los puestos cuarto y quinto, y los últimos clasificados, por los puestos séptimo y octavo.

Cabe señalar que el torneo se podrá seguir en streaming en el canal de #FABTV, con estadísticas en vivo a través de la aplicación AficiónFAB.

