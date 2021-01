Marbella afirma que el cierre de lo no esencial "supone un freno para la economía" y pide responsabilidad individual

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha apelado este martes a "la responsabilidad individual" para frenar y reducir el número de contagios de COVID-19 en los próximos días, admitiendo que sobrepasar la tasa de incidencia de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, que supone el cierre de la hostelería y la actividad no esencial desde este miércoles, "supone un freno para la economía".

Así lo ha indicado el concejal de Sanidad, Enrique Rodríguez, quien ha subrayado que "ante el sacrificio de estos establecimientos ahora toca ser más responsables que nunca para preservar la salud de todos". "Tenemos que concentrar nuestros máximos esfuerzos y nuestra solidaridad con aquellos que peor lo van a pasar y se van a ver más afectados", ha sostenido.

De esta manera, el municipio malagueño se sitúa en la máxima alerta sanitaria (nivel 4 grado 2) establecida en la actual pandemia "al colocarse la tasa en 1.230 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una cifra que a finales de diciembre solo se encontraba en los 85 casos".

Por tanto, ha insistido en la necesidad de "velar por la responsabilidad de cada individuo para que las medidas y restricciones que entrarán en vigor sean eficaces". Asimismo, ha señalado que el municipio "no es el único del entorno que ha entrado en esta nueva fase de alerta" y ha detallado las principales consecuencias de la misma, que pasan, principalmente, por el cierre de la actividad no esencial en Marbella.

El concejal de Sanidad y el asesor del ramo, Lisandro Vieytes, han precisado que el toque de queda se mantiene entre las 22.00 y las 06.00 horas (con excepciones) y se suspende la apertura al público de los establecimientos comerciales minoristas salvo alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad; servicios sociales y sociosanitarios; farmacia y parafarmacia; mercados de abastos; productos higiénicos así como prensa, librería y papelería.

También podrán abrir establecimientos de venta de combustible; servicios de reparación y material de construcción; ferreterías y electrodomésticos; estancos; alimentos para animales de compañía; tintorerías y peluquerías; mercadillos para actividades exceptuadas; centros, servicios y establecimientos sanitarios; centros o clínicas veterinarias; ópticas y productos ortopédicos; servicios profesionales y financieros; floristerías, plantas y semillería; talleres mecánicos; estaciones de inspección técnica de vehículos; equipos tecnológicos y de telecomunicaciones; servicios de entrega a domicilio; lavanderías; empleados de hogar y alquiler de vehículos.

No podrán abrir las instalaciones deportivas convencionales y centros salvo las que sean al aire libre y sin contacto; no se podrán celebrar entrenamientos, competiciones y eventos deportivos no federados y federados, a excepción de las categorías absolutas y la práctica deportiva oficial federada, que se regirá por la normativa y protocolos específicos aplicables a la misma.

La restauración también se verá afectada excepto los servicios de entrega a domicilio, la recogida en el establecimiento o la entrada de comida de carácter social o benéfico, así como los ubicados en alojamientos turísticos (solo abiertos para clientes). Asimismo, podrán ofrecer servicio los locales integrados en centros y servicios sanitarios, comedores escolares y sociales, los de los centros de formación y de trabajo o los de suministro de combustible.

Quedan también suspendidas las visitas a centros residenciales de personas mayores; la celebración de manera presencial de congresos, conferencias y otros eventos similares; los espectáculos públicos, actividades recreativas, culturales y de azar; los museos, cines, teatros y en general todos los establecimientos que tengan como fin el esparcimiento, ocio, recreo o diversión; las peñas, asociaciones gastronómicas, culturales, recreativas o similares; y las actividades educativas ambientales, visitas o guiadas a zonas naturales.

En los centros docentes, se mantiene la actividad no universitaria de manera presencial, así como en las dependencias de formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, centros de educación permanente de adultos y similares. Los entierros fúnebres se permiten hasta las 18.00 horas y los velatorios tendrán de aforo seis personas en el interior y 15 si es en el exterior. También se podrán celebrar ceremonias civiles y religiosas hasta las seis de la tarde y no se podrán realizar ninguna actividad en los salones de celebraciones.

En materia de transporte público, se permite el desplazamiento siempre que se deje un asiento de separación entre viajeros y el 50 por ciento del aforo y se bajará la frecuencia de las líneas con menor demanda y sobre todo a partir de las 18.00 horas. En el transporte privado se podrá viajar siempre y cuando haya dos personas por fila de asientos, sin ocupar la plaza del copiloto, salvo convivientes.

Por último, Vieytes ha detallado de que el Ayuntamiento ha habilitado el correo electrónico salud@marbella.es para resolver cualquier consulta relacionada con la entrada en vigor de las nuevas restricciones y ha recordado que los ciudadanos también pueden descargarse la aplicación mapacovid para recibir mayor información.