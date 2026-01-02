Marbella inicia la reforma integral de la Casa Consistorial, que permitirá un Ayuntamiento más accesible y sostenible

Ayuntamiento de Marbella - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha iniciado una reforma integral de la Casa Consistorial con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar la sostenibilidad del inmueble y avanzar en materia de accesibilidad.

La actuación permitirá, además, optimizar el funcionamiento interno del edificio y adecuarlo a las necesidades actuales de la administración local y de la ciudadanía.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado la importancia de acometer esta intervención "debido a la antigüedad de la construcción y a las deficiencias acumuladas a lo largo del tiempo".

"Aunque en ejercicios anteriores se llevaron a cabo actuaciones puntuales, era fundamental una intervención de mayor alcance para resolver problemas estructurales y funcionales, así como para redistribuir los espacios y mejorar la atención al público", ha señalado.

Ha detallado que las obras, que cuentan con un plazo de ejecución estimado de ocho meses, permitirán adaptar el edificio a la normativa vigente, así como "corregir las carencias detectadas, incrementar la eficiencia energética y aprovechar mejor las posibilidades del inmueble, incorporando un diseño renovado que respete y ponga en valor las fachadas y los espacios de especial relevancia".

En cuanto a las mejoras técnicas, ha indicado que el proyecto contempla la renovación de la envolvente térmica mediante nuevos falsos techos y carpinterías con doble acristalamiento.

También se modernizarán los sistemas de climatización e iluminación con la incorporación de placas fotovoltaicas, bombas de calor, tecnología led y detectores de presencia, además de una ventilación más eficiente gracias a la instalación de recuperadores de calor.

Estas actuaciones se complementarán con la sustitución de los sanitarios por otros de bajo consumo y la incorporación de elementos que fomenten la correcta gestión de residuos, "lo que permitirá reforzar el compromiso municipal con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental".

Muñoz ha valorado que la reforma supondrá igualmente "un avance significativo en accesibilidad, con la instalación de un nuevo ascensor que conectará las entreplantas y la creación de aseos adaptados en cada una de ellas". "La reorganización interior del edificio permitirá, además, ganar superficie útil y mejorar la distribución de las dependencias municipales", ha abundado.

Por su parte, el concejal de Obras, Diego López, ha explicado que el proyecto incluye diversas actuaciones orientadas a la conservación del inmueble, como la reparación de fisuras, trabajos de pintura, renovación de rejas y barandillas, reposición de tejas en la cubierta, así como la actualización de las instalaciones de fontanería, saneamiento y mobiliario.

Por último, ha informado de que debido a los trabajos la Casa Consistorial permanecerá cerrado al público, por lo que los distintos servicios municipales han sido reubicados en otras dependencias. En el caso de la Oficina de Atención al Ciudadano, se ha trasladado al Vivero de Empresas de la Plaza de Los Naranjos, anexo al inmueble.