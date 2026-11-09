Marbella (Málaga) activa el Plan de Emergencia Municipal en fase de preemergencia ante la alerta amarilla por lluvias

El concejal de Seguridad Ciudadana de Marbella, José Eduardo Díaz, y el edil de Obras, Servicios Operativos, Medio Ambiente y Limpieza, Diego López - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha activado a las 9,30 horas de este lunes el Plan de Emergencia Municipal en fase cero (preemergencia), ante la alerta amarilla por lluvias activada por la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 19,00 horas de esta jornada.

El dispositivo coordina a los servicios de Bomberos, Policía Local y Protección Civil, así como a las áreas de Obras, Servicios Operativos, Medio Ambiente y Limpieza y los servicios de saneamiento, para atender posibles incidencias relacionadas con las precipitaciones, las tormentas y las rachas de viento.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, ha explicado que, ante las previsiones meteorológicas de los próximos días, los servicios de emergencia han estado revisando los equipos y materiales necesarios para intervenir ante posibles inundaciones, mientras que Protección Civil ha comprobado los puntos críticos del municipio para trasladar las incidencias detectadas a los servicios responsables de su mantenimiento.

En este sentido, ha señalado que "todos los cuerpos, bomberos, policía y protección civil, se ponen a disposición" ante las posibles contingencias.

El dispositivo cuenta con una plantilla de 80 bomberos y alrededor de 100 voluntarios de Protección Civil, que se movilizarán en función de las necesidades, además de los efectivos de la Policía Local, ha indicado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

Este último cuerpo ha previsto una reorganización de sus servicios para atender las posibles incidencias de tráfico y movilidad, especialmente en las franjas de entrada y salida de los centros educativos, "lo que requiere adaptar los recursos policiales a las circunstancias de cada momento".

Por su parte, el edil de Obras, Servicios Operativos, Medio Ambiente y Limpieza, Diego López, ha detallado que durante el presente año se han limpiado más de 25.000 imbornales y se han revisado más de 300 kilómetros lineales de la red de saneamiento, con el objetivo de facilitar la evacuación del agua y detectar posibles incidencias en las infraestructuras.

También ha hecho referencia a las intervenciones realizadas en puntos donde se producían acumulaciones de agua. En relación con los cauces, López ha indicado que el municipio cuenta con 23 arroyos y cuatro ríos en los que se desarrollan labores periódicas de limpieza y mantenimiento.

Según ha precisado, "lo importante es eliminar cualquier tipo de objeto que pueda ser arrastrado", en referencia a los trabajos que se realizan en los tramos urbanos para retirar residuos y elementos que puedan obstaculizar el paso del agua.

El dispositivo contempla asimismo actuaciones en el litoral para retirar los restos vegetales y otros materiales que puedan llegar a las playas como consecuencia de las precipitaciones y las escorrentías procedentes de otros municipios. Los distintos servicios mantendrán la coordinación para atender las incidencias que puedan producirse durante el episodio meteorológico.