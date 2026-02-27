Marbella (Málaga) actúa de urgencia en las playas de El Faro y La Fontanilla tras daños provocados por temporales

Marbella actúa de urgencia en las playas de El Faro y La Fontanilla tras daños provocados por temporales - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella ha iniciado de forma "inmediata" trabajos de aportes de arena y reperfilado mecánico en las playas de El Faro y La Fontanilla, con el objetivo de restituir su perfil de equilibrio natural y evitar que continúen avanzando los daños ocasionados por las borrascas de los meses de enero y febrero y que han afectado especialmente a las zonas más céntricas del litoral.

En estos dos casos, han sufrido una erosión estructural severa, según ha señalado el concejal del área, Diego López, que ha concretado que en algunos puntos clave, la anchura de playa se ha reducido hasta apenas tres metros, evidenciándose pérdidas muy significativas de arena y descarnamientos.

Las labores se desarrollarán en horario de 06.00 a 14.00 horas, de lunes a sábado, y tendrán una duración aproximada de dos semanas. Posteriormente, se acometerán intervenciones similares en otra de las zonas más afectadas por los últimos temporales como es el tramo de poniente de la Playa de Nagüeles.

En relación con la de El Faro, tradicionalmente considerada una playa estable, ha detallado que la zona de poniente ha visto mermada casi por completo su anchura, dejando al descubierto elementos de contención del paseo marítimo.

Por su parte, en La Fontanilla, desde la mitad hacia poniente, se han producido importantes pérdidas de arena, con reducción notable de anchura y aparición de piedras y bolos. La arena empleada en la actuación procede de las propias playas, concretamente de zonas con excedente, "lo que permite una intervención sostenible y ajustada a criterios técnicos", según López.

El concejal ha especificado que "la solución adoptada consiste en la restitución del perfil de playa mediante el aporte y redistribución de arena, movilizando grandes volúmenes para recuperar las rasantes perdidas".

Además, ha señalado que debido a la magnitud de la pérdida de cota y a la necesidad de actuar con rapidez y eficacia, se está utilizando maquinaria pesada, incluyendo dos palas cargadoras de alto volteo.

Asimismo, ha continuado, "dada la dificultad de acceso y la reducida maniobrabilidad en playas tan céntricas resulta imprescindible el uso de dumper extravial (tipo 'lagarto') para ejecutar los trabajos con seguridad y precisión".

Ha precisado que esta actuación "es fundamental para la estabilización del frente litoral y la eliminación de los riesgos detectados, especialmente en zonas colindantes al paseo marítimo". Al respecto, López ha lamentado que el Ayuntamiento "vuelve a asumir en solitario esta intervención para proteger las playas del municipio, pese a que el perfilado de las playas y la integridad del dominio público marítimo-terrestre son competencia estatal".