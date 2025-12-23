Marbella (Málaga) aprueba de forma definitiva los presupuestos de 2026, que superan los 450 millones de euros

Marbella ha aprobado este martes en pleno de forma definitiva, con los votos a favor del equipo de Gobierno y en contra del resto de grupos políticos, el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a casi 450 millones de euros. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Marbella ha aprobado este martes en pleno de forma definitiva, con los votos a favor del equipo de Gobierno y en contra del resto de grupos políticos, el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a casi 450 millones de euros y entrará en vigor el 1 de enero.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha resaltado durante la sesión extraordinaria que "un año más, Marbella contará con sus cuentas públicas desde el primer día del año, lo que permite una gestión eficaz y planificada de los recursos municipales".

La regidora ha subrayado que, tras la exposición pública, se han analizado y resuelto las alegaciones presentadas, "incorporando aquellas que corregían errores materiales o aportaban mejoras desde el punto de vista técnico", mientras que se han desestimado "propuestas sin suficiente fundamento, carentes de una visión global de ciudad".

"Este equipo de Gobierno ha demostrado que sabe gestionar, frente a una oposición que presenta alegaciones sin un verdadero trabajo detrás", ha afirmado Muñoz, quien ha calificado los presupuestos de 2026 como "los más sociales, más rigurosos y los mejores que puede tener una ciudad como la nuestra".

Las cuentas aprobadas contemplan un incremento del 18 por ciento en la delegación de Derechos Sociales, con una partida superior a los 12 millones de euros para atender a los colectivos más vulnerables. Además, se destinan cerca de 70 millones a inversiones en equipamientos, infraestructuras y mejoras en todos los distritos del municipio.

Entre las actuaciones previstas, la primera edil ha remarcado la partida programada para la creación en el Albergue África de un aparcamiento subterráneo e instalaciones deportivas (ocho millones de euros), la rehabilitación paisajística de la carretera de Istán y el convenio para los nuevos accesos a la Ciudad de la Justicia y a las futuras instalaciones para Policía Nacional y Guardia Civil.

En el ámbito educativo, se destinarán más de 1,2 millones para mejorar las condiciones climáticas de los centros escolares. También se invertirán más de dos millones en áreas infantiles, un millón en espacios verdes y se acometerán reformas en varios centros de participación activa. Además, en San Pedro Alcántara se ejecutarán actuaciones por valor de más de 15 millones, dentro de una inversión global de 70 millones prevista para todo el municipio.

Los presupuestos, asimismo, recogen importantes proyectos deportivos, como la cubierta del polideportivo de Hacienda Las Chapas, el nuevo equipamiento en Guadaiza (4,8 millones), la mejora de campos y vestuarios en Santa María y la renovación del pavimento de los pabellones Antonio Serrano Lima y Carlos Cabezas. Además, se mantienen las bonificaciones fiscales, que alcanzan los 18 millones y benefician a familias numerosas, personas con discapacidad, mayores de 65 años, así como al empleo y al tejido empresarial local.

La alcaldesa ha señalado que "seguimos apostando por unas escuelas deportivas municipales accesibles, con cuotas reducidas y un amplio catálogo de disciplinas, lo que facilita la participación de miles de ciudadanos". Por último, Muñoz ha anunciado que en 2026 se acometerá la rehabilitación integral de la Casa Consistorial, en la Plaza de Los Naranjos, con una inversión de 3,8 millones de euros financiados con fondos europeos. "Será un edificio moderno, sostenible, accesible y eficiente", ha añadido.

PSOE

Desde el grupo municipal socialista han presentado alegaciones al proyecto de presupuesto municipal "con el objetivo de corregir carencias fundamentales, enmendar prioridades equivocadas y dar respuesta a las principales preocupaciones de la ciudadanía".

La portavoz socialista, Isabel Pérez, ha afirmado que las cuentas elaboradas por Muñoz, "son un auténtico desastre", ya que "están completamente desconectadas de la realidad social del municipio y de los problemas cotidianos de nuestros vecinos y vecinas".

Ha insistido en que, "frente a un modelo de ciudad basado en decisiones personalistas y en la atención a intereses particulares", el PSOE defiende "un modelo alternativo de ciudad más justo, cohesionado, inclusivo y con oportunidades reales para todos y todas. Un modelo que pone el interés general por delante y concibe el presupuesto municipal como una herramienta al servicio de la gente y no como un instrumento de propaganda".

Isabel Pérez ha explicado que los más de 10,6 millones de euros planteados en las alegaciones procedían principalmente "de la reducción de partidas destinadas a publicidad y propaganda, así como de obras que el Ayuntamiento asume de manera impropia pese a ser competencia de la Junta de Andalucía, como la carretera de Istán que da acceso a la urbanización DolceGabbana".

Entre las propuestas socialistas rechazadas se encontraba un Plan Municipal de Vivienda Asequible dotado con cinco millones de euros, así como ayudas al alquiler de larga temporada por importe de 1,1 millones, destinadas a fomentar la estabilidad residencial y frenar la expulsión de vecinos por el elevado coste de la vivienda.

También han sido desestimadas iniciativas para mejorar la iluminación de las calles, un Plan Municipal de Atención y Pernoctación para Personas Sin Hogar dotado con 459.034 euros, y medidas para favorecer la conciliación familiar y laboral por valor de 273.834 euros, que incluían el aumento de plazas en guarderías municipales y la puesta en marcha de ludotecas públicas.

Asimismo, el PP ha rechazado la formación especializada en atención al colectivo LGTBI, la creación de una Escuela Municipal de Hostelería con un presupuesto de 2,7 millones, ayudas a personas con diversidad funcional por 283.000 euros, una ayuda adicional a la Asociación de Personas Sordas, y actuaciones urgentes en el patrimonio histórico municipal por 414.000 euros.

VOX

El portavoz del grupo municipal de Vox ha anunciado el voto en contra de su formación a los presupuestos municipales para 2026, al considerar que "consolidan un modelo basado en más impuestos, más gasto político y ninguna respuesta a las necesidades reales de los marbelleros".

Para Vox el proyecto definitivo "empeora" tras el rechazo de la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por su grupo. "Nos parecía excesivo pasar de 400 a 450 millones de presupuesto, sobre todo cuando ese incremento sale directamente del bolsillo de los vecinos", ha explicado.

El portavoz de Vox ha apuntado que los ingresos previstos ascienden a 450 millones de euros, con un incremento del 11,24 %, mientras que el gasto crece un 11,37 %, destacando que "el 88,89 % de los ingresos los ponen directamente los ciudadanos". "IBI, tasa de basura, ICIO y derramas son los que financian este aumento, mientras la inversión real se queda en 69 millones", ha señalado.

En materia fiscal, ha lamentado que el PP "haya rechazado cualquier rebaja de impuestos a familias, trabajadores y pequeñas empresas", advirtiendo de que esta política "encarece la vivienda, frena la actividad económica y castiga a quien quiere construir o rehabilitar".

El portavoz ha criticado que los presupuestos "mantienen una estructura de gasto sobredimensionada y desconectada de la realidad, con partidas infladas, duplicidades entre áreas y ausencia de memorias detalladas de inversión".

Especialmente crítico se ha mostrado con la falta de medidas de apoyo a la familia y la natalidad. "Cero euros para natalidad, cero para conciliación", ha lamentado.

Entre las propuestas rechazadas, Vox planteaba ajustes en "reas sobredimensionadas"como Patrimonio, Obras, Distritos, Comunicación, Fiestas o Recursos Humanos, y medidas para bajar el IBI, ampliar bonificaciones a familias y rentas medias y bajas, reforzar la vivienda social, aumentar los medios de la Policía Local, crear una oficina antiokupación y combatir la venta ambulante ilegal.