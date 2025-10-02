Marbella (Málaga) aprueba un plan de mejora en instalaciones deportivas con más de 30 actuaciones hasta final de año

El Ayuntamiento de Marbella aprueba un plan de mejora en instalaciones deportivas municipales con una “inversión histórica” y que contempla más de una treintena de actuaciones que se desarrollarán hasta final de año - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado un plan de mejoras en instalaciones deportivas municipales que contempla más de una treintena de actuaciones que se desarrollarán hasta final de año.

Los concejales de Obras, Diego López, y de Deportes, Lisandro Vieytes, han destacado que "el objetivo es modernizar los equipamientos, reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios en todos los espacios deportivos de la ciudad".

López ha puesto el acento en el hecho de que para estas intervenciones el Consistorio realizará una "inversión histórica", que prevé 6,5 millones de euros para Marbella y San Pedro Alcántara en cinco años (1,3 por anualidad), y ha explicado que la mayor parte de las actuaciones de este ejercicio se concentrará en el Complejo Deportivo Serrano Lima.

Así, ha concretado que en este equipamiento se realizará la renovación de las colchonetas perimetrales en los campos de fútbol 11, 7 y 5, la instalación de nuevos asientos en las gradas, la colocación de un marcador para el campo principal, así como trabajos de impermeabilización del techo, reparación de las puertas de acceso e interiores de los vestuarios y renovación del parquet en el pabellón.

Además, ha señalado que se instalará equipamiento específico para voleibol de Superliga y elementos técnicos en la piscina como pódiums y placas de viraje, "consolidando una inversión que refuerza el compromiso municipal con el deporte y con la modernización de sus equipamientos".

Asimismo, el Complejo Deportivo Paco Cantos "también será objeto de una importante renovación con mejoras dirigidas a modernizar sus espacios y ofrecer mayor comodidad a los usuarios", según López. El edil ha indicado que entre las actuaciones destacan la sustitución y colocación de una nueva malla deportiva en la pista de frontenis, la instalación de una grada con capacidad para 75 espectadores, la colocación de un toldo vela en la zona de público y la incorporación de dos mesas de ping-pong en la pista de frontenis, así como la dotación de colchonetas en el rocódromo y la creación de una zona de sombra con focos en la pista de pin-pong.

Además, se procederá al pintado de las pistas de fútbol sala, multideportiva y de baloncesto, junto con la instalación de 20 nuevos bancos en las áreas de tenis y pádel y una nueva cafetería en la edificación existente.

En Arroyo Primero, en el Campo Luis Teruel se intervendrá para sustituir las puertas de los servicios, se renovará el vallado del pasillo hacia las gradas y se arreglará el cerramiento exterior, se colocará un módulo para consejería, se ampliarán las redes parabalones y se renovarán las colchonetas protectoras.

Además, en el campo número 1 de la misma instalación se llevará a cabo la reparación del suelo en la zona de acceso al bar, se pondrá un nuevo marcador, nuevas puertas de acceso al campo y protectores y se instalarán vallas de simple torsión detrás del fondo este del campo.

Por su parte, Vieytes, que ha añadido que los trabajos que se van a llevar a cabo en su conjunto "están orientados a garantizar espacios más seguros, accesibles y modernos, en beneficio tanto de los clubes y deportistas locales como del conjunto de la ciudadanía".

En la pista deportiva de El Ángel se va a acometer una reforma integral, "con el objetivo de garantizar su puesta a punto y ofrecer un espacio renovado y funcional para los vecinos". Ha especificado que el proyecto incluye el pintado y marcaje de las pistas, la colocación de una red parabalones y la sustitución del juego completo de porterías, además de trabajos de desbroce para mejorar la seguridad y el entorno.

Asimismo, se instalarán bancos y una fuente, "aportando mayor comodidad y dotaciones a los usuarios, en una actuación global que refuerza el compromiso municipal con el deporte de base y la mejora de los equipamientos públicos".

"Nos hemos marcado desde el inicio de la legislatura el propósito de actualizar, mantener y modernizar las instalaciones deportivas existentes, aparte de la creación de otras nuevas", ha reseñado Vieytes.

De igual modo, ha indicado que en el complejo Vigil de Quiñones, en el campo Carlos Sánchez Navarro, se prevé el arreglo del marcador de la pista de fútbol 11 y la renovación de puertas interiores en los baños.

El Pabellón Carlos Cabeza será objeto de trabajos de reparación de goteras en la zona de conserjería y se suministrarán doce aros de canasta, ocho flexibles y cuatro macizos y en el Parque del Mediterráneo se habilitará un módulo para consejería.

En el Centro Deportivo Rafael Vera se procederá a la reparación de maquinaria deportiva, ha añadido Vieytes, quien ha indicado que, además, en toda la red de instalaciones deportivas municipales se va a llevar a cabo la instalación de cartelería unificada, colocándose nuevas señalizaciones en aquellos espacios en los que no existen y sustituyéndose las que estén deterioradas.

"En su conjunto, este plan permitirá reforzar la red de equipamientos deportivos municipales con más de una treintena de actuaciones previstas, aunque no se trata de un listado cerrado, sino que se sumarán otras en función de las necesidades que puedan presentarse por el desarrollo ordinario del calendario deportivo de la ciudad o por las necesidades que presenten los clubes y deportistas locales", ha apuntado el edil, quien ha destacado la colaboración coordinada de las delegaciones de Obras y Deportes.

Además, ha señalado que otro de los aspectos a tener en cuenta es que se trata de un plan que nace por un periodo de cinco años, por lo que en los próximos años se continuarán realizando inversiones en estos equipamientos.

Ha reseñado que "muchas de las actuaciones que se van a desarrollar en lo que queda de año surgen de las reuniones periódicas que mantenemos con los diferentes clubes y deportistas que utilizan las instalaciones, contacto que es muy importante para seguir mejorándolas".

Además, ha expuesto que "estamos trabajando siempre para celebrar grandes eventos deportivos en nuestra ciudad que sigan consolidando Marbella como un destino tanto dentro de este ámbito como del turístico de primer nivel, como ha sucedido este año, pero también estamos haciendo una inversión histórica en la actualización y mantenimiento de las instalaciones deportivas en todo el término municipal".