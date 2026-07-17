Marbella (Málaga) autoriza de forma excepcional la instalación de pantallas y veladores para la final del Mundial

Aficionados viendo el partido - Europa Press

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella ha emitido un bando por el que permite, de forma excepcional, la instalación de equipos audiovisuales en las terrazas y veladores de los locales de hostelería y restauración con motivo de la final del Mundial de Fútbol que disputarán España y Argentina el próximo domingo.

La iniciativa responde a una petición trasladada por el sector y tiene como finalidad facilitar que vecinos y visitantes puedan seguir este acontecimiento deportivo, al tiempo que contribuye a reforzar la actividad comercial en Marbella.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha señalado que el objetico "es favorecer la economía local durante la celebración de un evento de especial interés ciudadano, compatibilizando este objetivo con el cumplimiento de las condiciones establecidas para garantizar la convivencia".

El bando será de aplicación exclusivamente durante la jornada del domingo 19 de julio y permitirá la colocación temporal de pantallas en las terrazas de los locales de hostelería y restauración. Entre las condiciones fijadas en el bando se establece que los dispositivos deberán orientarse hacia el interior de la terraza, evitando en la medida de lo posible su exposición directa a la vía pública y sin obstaculizar el tránsito peatonal.

Asimismo, podrán instalarse desde 30 minutos antes del inicio del encuentro y deberán retirarse dentro de los 30 minutos posteriores a su finalización. El decreto también determina que no podrán utilizarse amplificadores de sonido y contempla, únicamente durante la retransmisión del partido, la suspensión de la reducción de los límites de emisión de ruido en horario nocturno.

En todo caso, se mantendrán los niveles permitidos para el periodo diurno en áreas comerciales, fijados entre 65 y 68 decibelios. La resolución se adopta al amparo del Decreto 155/2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, y de las competencias atribuidas a la Alcaldía por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.