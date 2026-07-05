Marbella (Málaga) celebra el ascenso a Tercera RFEF del Atlético Marbella Paraíso y el Pablo Picasso femenino

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, junto durante la recepción al Pablo Picasso C.F. Senior Femenino. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha destacado la temporada realizada por los clubes locales durante la recepción al C.D. Atlético Marbella Paraíso y al Pablo Picasso C.F. Senior Femenino, dos equipos que han logrado el ascenso a Tercera RFEF y que, según ha subrayado, "llevan el nombre de nuestra ciudad a lo más alto del deporte".

Durante el acto de reconocimiento, al que también ha asistido el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, la regidora ha felicitado a ambos conjuntos por un éxito que ha calificado de "motivo de orgullo para todos" y ha puesto en valor el esfuerzo que hay detrás de estos logros, "especialmente en el caso de deportistas que compaginan su pasión por el fútbol con sus estudios o su trabajo", según ha informado el Consistorio.

"Eso demuestra su enorme dedicación y las ganas que tienen. Poder ahora medirse con equipos de capitales de provincia es una alegría enorme", ha afirmado.

El equipo femenino senior del Pablo Picasso C.F. ha culminado una temporada consiguiendo el ascenso a Tercera Federación después de varias campañas persiguiendo este objetivo. El equipo completó una gran liga regular y logró una histórica remontada en la eliminatoria de ascenso frente a la U.D. Almería.

Por su parte, el C.D. Atlético Marbella Paraíso también firmó un gran año, consiguiendo su clasificación para Tercera Federación tras una excelente fase de 'play-off'.