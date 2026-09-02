Marbella (Málaga) comprueba la respuesta de los servicios de emergencia con un simulacro de terremoto y maremoto

Operarios de los servicios de emergencia de Marbella durante un simulacro de Maremoto y Terremoto - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha realizado este miércoles un simulacro de actuación ante un supuesto terremoto con riesgo de maremoto en la playa de El Faro, con la participación de 40 efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, el servicio de socorrismo y Salvamento Marítimo.

Desde el Consistorio apuntan, a través un comunicado, que el ejercicio ha permitido comprobar la capacidad de respuesta y coordinación de los distintos servicios de emergencia, así como poner a prueba los procedimientos, las rutas de evacuación y los medios previstos en los planes municipales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, acompañado del edil de Playas, Diego López, ha destacado la importancia de la prevención y la planificación "para garantizar el bienestar de vecinos y visitantes ante situaciones de emergencia".

Díaz ha señalado que la maniobra ha permitido comprobar sobre el terreno "el funcionamiento de los protocolos, la coordinación entre los distintos cuerpos y los tiempos de respuesta, en un escenario real y con presencia de usuarios en la playa".

Por su parte, el jefe de Protección Civil de Marbella, Francisco Javier Flores, ha explicado que el principal objetivo ha sido "evaluar la coordinación entre los diferentes servicios que intervendrían ante una emergencia de estas características".

Para ello, el ejercicio ha planteado distintos supuestos, entre ellos la evacuación de una veintena de personas del agua hacia la orilla y su posterior traslado a una zona segura, así como la atención y evacuación de una persona herida en la arena.

El simulacro se ha iniciado con un aviso simulado del 112 y la activación del dispositivo, incluido un Puesto de Mando Avanzado. Posteriormente, se ha realizado la evacuación de la playa hacia el Paseo Marítimo Duque de Ahumada, situado en una cota superior, siguiendo las rutas previstas.

Desde el Ayuntamiento han señalado que esta actuación ha permitido poner en práctica el Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos y el Plan de Actuación Local ante el Riesgo Sísmico en Marbella, aprobados el pasado mes de marzo por la Comisión Permanente de Protección Civil de Andalucía.

El ejercicio se enmarca en los trabajos municipales de prevención y preparación ante posibles emergencias y ha contado con distintos medios terrestres y marítimos, como drones, quads, embarcaciones, motos de agua y ambulancias.

Tras la actuación, los servicios participantes han realizado una valoración conjunta para analizar los tiempos de respuesta, las comunicaciones y la coordinación, con el objetivo de identificar posibles mejoras y reforzar la capacidad de respuesta de Marbella ante este tipo de situaciones.