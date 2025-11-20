Marbella (Málaga) equipa las cocinas de 18 viviendas de promoción pública para alquiler joven en Huerta de los Cristales

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado este jueves los inmuebles, acompañada del edil de Obras, Diego López, y ha recordado que estas unidades se ubican en el antiguo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

El Ayuntamiento comenzará a formalizar contratos en diciembre "para que en 2026 los adjudicatarios estén acomodados" en sus hogares

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga)0 equipa ya las cocinas de las 18 viviendas de promoción pública destinados a alquiler joven de la Travesía Huerta de los Cristales y empezará a formalizar los contratos en diciembre, "para que en 2026 los adjudicatarios de las mismas estén plenamente acomodados en su nuevo hogar".

Así lo ha explicado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha visitado este jueves los inmuebles, acompañada del edil de Obras, Diego López, y ha recordado que estas unidades "se ubican en el antiguo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas, que estaba obsoleto, y que se ha renovado de forma integral hasta convertirse en un espacio moderno".

"Además, se encuentra en una ubicación privilegiada y con unas vistas preciosas", ha resaltado Muñoz, quien ha apuntado que "los precios se encuentran muy por debajo de los existentes en el mercado".

"Esto va a conllevar que las personas beneficiarias puedan residir en estas viviendas durante un periodo aproximado de dos a tres años, permitiéndoles ahorrar gracias al alquiler reducido", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que "el objetivo es que, tras este periodo, puedan afrontar la adquisición de una propiedad o acceder al alquiler en otro punto del municipio, facilitando así que otras personas puedan beneficiarse posteriormente de estos pisos, que disponen de uno y dos dormitorios".

Las 18 unidades "fueron asignadas mediante un sorteo público, transparente y abierto y al que asistieron vecinos y algunos de los propios adjudicatarios y familiares", según ha explicado la regidora.