Marbella (Málaga) finaliza la renovación integral del campo de fútbol anexo Juan José Almagro

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en una visita al complejo Juan José Almagro de San Pedro Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha culminado la renovación integral del campo de fútbol 11 del complejo Juan José Almagro de San Pedro Alcántara y avanza en la remodelación de las instalaciones deportivas del municipio.

La alcadesa de la localidad, Ángeles Muñoz, ha visitado el equipamiento y ha subrayado que acoge entrenamientos de cinco clubes y de más de 1.200 niños, "lo que convierte estas mejoras en una intervención esencial para responder a la alta rotación y su uso intensivo".

La intervención ha supuesto la sustitución completa del césped por uno de máxima calidad con un total de 6.500 metros cuadrados, además de "la modernización del sistema de riego, el repintado de gradas, la mejora de porterías y la colocación de nuevas áreas de protección, como se ha realizado en el campo Serrano Lima de Marbella", según ha informado la administración local en una nota de prensa.

Muñoz ha declarado que el objetivo "es seguir manteniendo nuestros equipamientos en condiciones de primera y continuar impulsando nuevos equipamientos que mejoren la calidad de vida, especialmente de los jóvenes que practican deporte a diario".

La primera edil, acompañada del teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, y el concejal del área, Lisandro Vieytes, ha explicado que "ya se está trabajando en la sustitución del cambio de césped del campo de fútbol 5 del Estadio Municipal Antonio Naranjo" y ha recordado que el otro cambio de fútbol 5 ya fue sustituido antes del pasado verano.

Finalmente, la alcaldesa ha agregado que "se está terminando la licitación del nuevo campo de Guadaiza, cuyas obras comenzarán el próximo año" y se ha puesto énfasis que las actuaciones "consolidan el compromiso del consistorio con el deporte base y la promoción de hábitos saludables en la ciudadanía".