Marbella (Málaga) habilita una nueva bolsa de aparcamiento con un centenar de plazas en la avenida Maíz Viñals

Visita de la alcaldesa de Marbella a las obras del nuevo aparcamiento en la avenida Maíz Viñals - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento ha habilitado 113 nuevas plazas de aparcamiento en superficie en la avenida Maíz Viñals, una actuación destinada a mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento a los vecinos de Santa Marta, Pilar Miraflores y el entorno del parque de La Represa.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos, ejecutados por fases dentro del Plan de Mantenimiento de Distritos para minimizar las afecciones al tráfico, permitirán poner a disposición de los usuarios nuevos espacios para vehículos en un área con una "elevada demanda". La intervención ha permitido habilitar 22 plazas en línea en el ramal de subida hacia la rotonda Salvador Rueda, 25 en el de bajada y 66 plazas en batería en la vía principal, junto al puente Cristo del Amor, además de incluir la renovación del pavimento, acerados, redes de abastecimiento, drenaje, alumbrado público, señalización y elementos de seguridad vial.

En esta línea, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado la zona y ha subrayado que esta intervención "responde a una petición trasladada tanto por los colectivos vecinales como por los directores de distrito" y ha señalado que el Consistorio "consideraba prioritario incrementar la disponibilidad de aparcamientos tras las importantes inversiones en nuevos equipamientos realizadas en el entorno del parque de La Represa". "Prestará servicio no solo al Casco Antiguo, sino también a numerosos barrios de Marbella, por lo que era necesario reforzar las infraestructuras que completan su transformación", ha afirmado.

Asimismo, la primera edil ha recordado que durante los últimos años el Ayuntamiento ha acometido una remodelación integral del parque de La Represa, con la renovación del área de juegos infantiles, la creación de la biblioteca central Fernando Alcalá Marín, la puesta en funcionamiento de una cafetería, la incorporación de nuevas pistas deportivas, la finalización del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica y la construcción de una nueva pista de 'pump track' para la práctica de BMX.

En este contexto, ha indicado que la ampliación del estacionamiento era un paso "imprescindible" para dar respuesta al incremento de usuarios que registra la zona. "Uno de los principales retos es encontrar espacios donde habilitar nuevas bolsas de aparcamiento", ha defendido. En este sentido, ha aludido a que ya se encuentra en marcha el proyecto del futuro aparcamiento del Albergue África, "que superará las 600 plazas y supondrá un importante alivio para el centro de la ciudad".