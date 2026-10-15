Marbella (Málaga) pone a disposición de los ciudadanos la nueva web del Plan General de Ordenación Municipal

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el concejal José Eduardo Díaz - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha puesto en marcha la nueva página web del Plan General de Ordenación Municipal, un portal que permitirá consultar el documento aprobado definitivamente hace tres semanas y, entre otras, las 32 propuestas estratégicas que contempla para el desarrollo de la ciudad, como el nuevo recinto ferial, la conexión entre urbanizaciones y el vial paralelo a la A7.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha presentado esta herramienta junto al concejal del ramo, José Eduardo Díaz, y ha destacado que "el objetivo es poner al alcance de todos los ciudadanos un instrumento indispensable para garantizar la seguridad jurídica y urbanística del municipio".

También ha señalado que permitirá completar la tramitación de 59 actuaciones de transformación urbanística que ya se encuentran en marcha.

"Queremos compartir con toda la sociedad un planeamiento elaborado desde Marbella y para Marbella, que responde a las necesidades actuales y futuras de un municipio que ha experimentado un importante crecimiento", ha afirmado.

Muñoz ha explicado que la nueva plataforma reúne la totalidad de los contenidos del PGOM, desde las memorias de información, participación, ordenación y económica hasta las normas urbanísticas, la cartografía, los planos y los informes sectoriales, incluidos los relativos a medio ambiente y salud.

Ha precisado que "cualquier persona interesada podrá conocer las determinaciones del plan, las posibilidades de desarrollo de los suelos y las previsiones para su entorno, con total transparencia". Asimismo, ha valorado el trabajo realizado por la delegación de Urbanismo y la implicación de técnicos, profesionales y vecinos en la elaboración de un instrumento que, según ha recordado, ha cumplido los plazos comprometidos para esta legislatura.

Muñoz ha incidido en que Marbella "ha sido la primera ciudad de Andalucía en aprobar su planeamiento conforme a la nueva legislación urbanística autonómica", una circunstancia que, según ha manifestado, "nos permite agilizar los procedimientos, ofrecer certidumbre a los propietarios y favorecer nuevas oportunidades de inversión".

En este sentido, ha resaltado que una de las principales aportaciones del PGOM es la posibilidad de completar la trama urbana y corregir los desequilibrios existentes entre el crecimiento residencial y la implantación de infraestructuras, servicios y equipamientos.

Ha señalado que "durante años se han desarrollado zonas de viviendas sin que ese incremento de población estuviera acompañado de las dotaciones necesarias y ahora tenemos la oportunidad de dar respuesta a esas carencias".

MODELO DE CIUDAD DE 15 MINUTOS

De igual modo, ha remarcado que el documento apuesta por un modelo de ciudad de 15 minutos, en el que los vecinos puedan acceder a los servicios esenciales en su entorno más cercano, y ha precisado que sus principales ejes son la sostenibilidad ambiental, la movilidad, la conectividad, la regeneración urbana y la creación de vivienda asequible.

"Queremos una Marbella verde, ordenada, diversa e inclusiva, con barrios que dispongan de equipamientos suficientes y una planificación que favorezca la convivencia de distintos usos y actividades", ha asegurado.

También ha hecho hincapié en la mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento y energía, así como en la necesidad de potenciar el transporte público, la movilidad peatonal y las conexiones del municipio, incluido el futuro corredor ferroviario.

En relación con las 59 actuaciones de transformación urbanística cuya tramitación podrá completarse al amparo del nuevo planeamiento, la primera edil ha detallado algunos de los proyectos previstos en distintos puntos del término municipal. Entre ellos, ha citado Arroyo Segundo, vinculado al futuro ámbito ferial, y Bello Horizonte, donde se plantea incorporar una zona educativa, espacios comerciales y vivienda protegida para atender las necesidades de un sector que ha registrado un notable desarrollo residencial.

En San Pedro Alcántara, ha mencionado el ámbito SP-20, situado junto al bulevar, donde se proyecta la transformación de una amplia manzana actualmente ocupada por usos comerciales e industriales para incorporar viviendas, actividad turística, equipamientos y mejoras en la movilidad.

También ha aludido al SP-6, próximo al cementerio, y a la actuación promovida por el propio Ayuntamiento en los terrenos del antiguo depósito de Hidralia, junto a la circunvalación, que permitirá impulsar más de un centenar de viviendas protegidas.

Por otro lado, se ha referido a La Mina, donde el antiguo vertedero de inertes se transformará en un parque empresarial, así como a los sectores de El Potril, Los Manchones y Molineros, cuya ordenación será asumida por la administración local.

"Estamos hablando de regenerar espacios, completar barrios y generar nuevas oportunidades, no solo para construir viviendas, sino también para incorporar los servicios que necesita la población", ha manifestado. Además, ha destacado que el PGOM aborda la situación de las edificaciones irregulares heredadas del pasado, teniendo en cuenta la existencia de numerosos adquirentes de buena fe.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Por otro lado, Muñoz ha anunciado una campaña informativa dirigida a profesionales, colectivos y ciudadanos para facilitar el conocimiento y la aplicación del nuevo planeamiento. En este marco, ha explicado que los técnicos municipales ya han recibido formación específica sobre sus novedades y que se han mantenido encuentros con representantes de Catastro y del Colegio de Arquitectos.

Una vez concluida la Feria de San Pedro Alcántara, se celebrarán nuevas reuniones con arquitectos que desarrollan su actividad en Marbella, el Colegio de Abogados, promotores y sectores empresariales, además de organizarse sesiones a través de los distritos.

Muñoz ha recordado que la delegación de Urbanismo dispone desde hace tres años de una oficina de asesoramiento que ofrece atención telefónica, telemática y presencial, a la que se suman las consultas cualificadas con los técnicos municipales.

"Queremos que cualquier propietario o profesional pueda conocer con claridad qué se puede hacer en un determinado suelo, cuáles son las normas aplicables y cómo se va a desarrollar su entorno", ha explicado.

Por último, ha avanzado que la difusión del PGOM se reforzará con la elaboración de un dossier divulgativo y la distribución de dispositivos de almacenamiento digital entre los profesionales.

"Estamos ante una gran oportunidad para impulsar la inversión, favorecer la construcción de vivienda protegida y avanzar hacia una ciudad mejor conectada, con más servicios y con las infraestructuras que necesita", ha concluido la alcaldesa, que ha insistido en que la nueva web municipal constituye "una herramienta fundamental para que todo el mundo pueda conocer y participar del futuro de Marbella".